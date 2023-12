Emelec espera el regreso de varios jugadores para la temporada 2024, uno de ellos es Byron Palacios, el delantero ecuatoriano ha tenido un gran año en El Nacional y en el club azul, dueño de su pase, sí contarían con él para la siguiente edición de la LigaPro.

Byron Palacios ha tenido un muy buen 2023 con la camiseta de El Nacional, siendo clave para que el equipo vuelva a clasificarse a la Copa Libertadores de 2024. El futbolista tiene que regresar a Emelec para el siguiente año, porque el equipo azul es dueño de su pase y no hay una opción de compra.

Pese a que en 2024 ya debe regresar a Emelec, Byron Plalacios ha reportado con El Nacional y está entrenando con el ‘Bi-Tri’. La cesión del jugador es hasta finales de diciembre, por lo cual, estaría cumpliendo con lo que demanda su contrato a la espera de si el ‘Bombillo’ lo tiene en cuenta para el proceso del siguiente año.

En lo que va de temporada, Byron Palacios ha jugado con El Nacional 30 partidos entre las dos etapas de la LigaPro y partidos de Copa Libertadores. A lo largo de estos encuentros marcó 9 goles y también dio 6 asistencias. En el sitio oficial de Transfermark, también se detalla que tiene que regresar a Emelec a inicios del próximo año.

Byron Palacios ha mostrado buenas cualidades en diferentes equipos de la LigaPro como El Nacional o Técnico Universitario, sin embargo, con Emelec aún no ha podido tener un rendimiento optimo o regularidad. Ha salido a préstamo en varias ocasiones, pero para 2024 aparece como una alternativa para el ataque de Hernán Torres.

¿Lo quiere Hernán Torres en Emelec?

Hernán Torres quiere reforzar a Emelec con varios jugadores de nivel para el 2024. El DT colombiano se ha quedado en el club porque será él quien pueda armar el equipo y competir con el mismo a lo largo de todo el siguiente año, puesto que. en esta temporada ya se encontró con un equipo armado y tuvo que competir con el mismo en la LigaPro y Copa Sudamericana.

¿No lo puede comprar El Nacional?

A inicios de año, Emelec detalló que varios jugadores salieron del club a préstamo y algunos tenían opción de compra del equipo al que llegaron, no obstante, con Byron Palacios esta situación era diferente, debido a que, solo salió a cesión y tendrá que reportar con los azules en el siguiente año. Ante su destacado nivel no se descarta un nuevo préstamo o una posible venta, si el DT no cuenta con él.

Tuvo más goles que los actuales delanteros de Emelec

Asimismo, Byron Palacios tuvo mejores números en su club que varios delanteros de Emelec, el delantero superó con sus 9 goles los de 5 de Jaime Ayoví y al ‘Cuco’ Angulo que se fue del club sin convertir un solo tanto. El goleador azul en este curso fue Miller Bolaños con 11 tantos. El ‘Bombillo’ buscaría un delantero para el siguiente año.