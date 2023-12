Este jueves 21 de diciembre de 2023 Luis Fernando León reveló por qué se decidió quedar en Emelec para los próximos 4 años. El central tricolor era uno de los objetivos prioritarios del club, y pese a varias propuestas finalmente se decidió por seguir jugando en el ‘Bombillo’, donde promete hacer historia y llevarlo nuevamente a lo más alto.

En diálogo con los compañeros de De Una, Luis Fernando León reconoció que se ha quedado en Emelec para ser campeón, para hacer historia con un equipo que no alcanza dicho logro desde 2017. “Si vine a Emelec es para hacer historia, para marcar mi nombre en Emelec. Si yo me quedaba acá, no era solo para estar, sino para marcar mi historia, para marcar mi camino. El 2024 va a ser distinto, los que nos quedamos estamos ilusionados. Me ilusiona porque uno como jugador viene a marcar una historia, a darle una estrella al equipo. Uno viene a quedar marcado y que en una pantalla diga: Fernando León quedó campeón en el 2024“, afirmó el central.

La renovación de Luis Fernando León con Emelec fue una de las mejores noticias para los aficionados azules, que rápidamente en sus redes sociales la aplaudieron y felicitaron a la directiva por esta gestión. El central se termina quedando, pese a tener importantes propuestas de otros clubes de Ecuador y del extranjero.

Luis Fernando León reconoció que sí existió una propuesta firma de Barcelona SC para que continué su carrera en el amarillo, o para que se mude a la capital a Liga de Quito o Independiente del Valle. “Hablé con el profe Zubeldía directamente, tuvimos una conversación muy bonita y agradezco por quererme tener en sus filas. Le comenté lo mismo que a Barcelona SC, que era un tema de San Luis y Emelec tenía la prioridad por la opción de compra. Le expliqué y me dijo que se iba a esperar hasta el 15 de diciembre, y si no había acuerdo, me dijo que el 16 ya me estaba llamando”, reveló el central.

León llegó a Emelec a inicios de temporada en este 2023 y rápidamente se ganó el cariño de la hinchada al ser uno de los puntos más altos de un club, que estuvo peleando el descenso. El central tricolor también se está mostrando muy comprometido con los colores azules de cara a las próximas temporadas.

Independiente del Valle lo quiso

El central de Emelec también reveló que desde Independiente del Valle también lo estuvieron buscando, pero a diferencia de otros equipos, los ‘Rayados’ lo hicieron a mitad de temporada. León confesó que en aquel momento pidió respeto para su actual equipo, pese al importante pasado que lo une con IDV. “A mitad de este año tuve acercamientos con Anselmi, él me preguntó si quería regresar al equipo, le dije que NO porque iba a ser irrespetuoso dejar a Emelec sabiendo cómo estábamos, porque merece respeto Emelec”, comentó el campeón de la Sudamericana en 2019.

¿Un capitán de Emelec para 2024?

En menos de un año, Luis Fernando León ha pasado a ser un líder del vestuario de Emelec y ya varios aficionados lo piden como capitán para 2024. El defensor reconoció que esta decisión pasa por Hernán Torres, ya que el DT es el que elige estos puestos en el club.