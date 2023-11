Este martes 14 de noviembre de 2023 Diego García utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje y una respuesta muy “polémica” ante una posible salida. El extremo uruguayo ha sido uno de los extranjeros más regulares para los azules en los últimos años.

El ‘Demonio’ publicó una foto en su perfil de Instagram del último clásico del Astillero, donde Emelec empató 0x0 contra Barcelona SC. Un aficionado comentó el post de García con la frase: “Chaoo”; a lo que el jugador inmediatamente respondió: “Ya queda poquito bro, bancame dos partiditos más“, encendiendo las alarmas por una posible salida.

A mitad de temporada, Emelec logró acordar una renovación de 6 meses más en el préstamo del jugador que pertenece a Estudiantes de la Plata. Si el azul lo quiere mantener para el próximo año en su equipo debe hacer uso de la opción de compra que mantiene.

Desde Emelec no han aclarado de cuánto es la opción de compra de Diego García para el siguiente año, sin embargo, la intención del club es mantenerlo ya como un activo fijo de la institución. El ‘Demonio’ también es muy querido por la hinchada eléctrica, aunque esta temporada solo ha marcado 1 solo gol y fue en Copa Sudamericana.

Diego García llegó a Emelec a mediados de 2022 y rápidamente se ganó un lugar en el once con Ismael Reascalvo, y posteriormente ha repetido con Miguel Rondelli y ahora con Hernán Torres. Siempre fue titular y se presenta como un jugador clave para el proyecto del equipo azul.

¿Cómo ha sido su paso por Emelec?

Con Emelec, Diego García ha jugado 49 partidos entre todos los torneos. Aunque sus números goleadores, puesto que, en más de 1 año con la camiseta azul solo ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias. El ‘Demonio’ también ha disputado un gran total de 3.586 minutos en todo su trayecto con Emelec, según la información de Transfermark.

¿Puede Emelec renovar a Diego García?

Emelec ya ha tenido dos sesiones del ‘Demonio’ García y ahora está obligado a comprarlo si es que quiere mantenerlo en el club. El ‘Bombillo’ debe encarar algunas renovaciones para 2024, sin embargo, la de García junto a la de León, Chalá, Cevallos sería una prioridad. El tema económico de sueldo sería uno de los principales limitantes para un nuevo vínculo.

¿Pero se quiere quedar Diego García en Emelec?

En sus redes sociales Diego ‘Demonio’ García se ha mostrado muy identificado con los colores de Emelec. “Estoy donde quiero estar y acá me siento muy feliz“, escribió García cuando renovó por seis meses más con el club. No obstante, su último mensaje se contrapone con dicho pensamiento y se espera que tanto el club como el jugador busquen un acuerdo que beneficie a ambos. El ‘Demonio’ también interesó a otros equipos en Ecuador, de ahí que, si Emelec no lo logra comprar la puerta de la LigaPro no se vea totalmente cerrada para el extremo.