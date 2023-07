Liga de Quito hizo oficial la salida de Jefferson Arce este lunes tras no tener minutos en el primer equipo y este martes se conoció que dos jugadores más se podrían sumar a los que no estarán en la segunda etapa de la LigaPro.

Sebastián González, en la puerta de salida de Liga de Quito

Considerado uno de los cracks a seguir del fútbol ecuatoriano, Sebastián González tiene ofertas de Europa y la MLS de Estados Unidos para seguir su carrera según contó el propio Esteban Paz en charlas con Área Deportiva.

Danny Luna, sin minutos en Liga de Quito

Además del seleccionado sub 20, el volante ecuatoriano Danny Luna podría ser vendido al Orense SC, club que lo pretende por pedido de su DT. En el once de Zubeldía no tiene cabida pero si es un alternante muy utilizado aunque ya pusieron su mirada en otro enganche.

¿Y Óscar Zambrano?

El canterano declaró que no tiene apuro para salir de Liga de Quito, mientras tanto clubes como el FC Barcelona, Palmeiras, Colorado Rapids lo tienen en mente para la siguiente temporada.