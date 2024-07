El talentoso y polémico volante de Barcelona SC, Gabriel ‘El Loco’ Cortez tendría un nuevo equipo para la segunda etapa, saliendo del equipo amarillo. El jugador llegaría en transferencia definitiva, puesto que, los amarillos ya no pueden ceder a más futbolistas.

Gabriel Cortez llegaría a Universidad Católica, si finalmente existe un acuerdo entre ambas partes, puesto que, el futbolista ya estaría de acuerdo en esta transferencia y llegar de nuevo a trabajar con Jorge Célico, aunque aún debepende del DT. El ‘Loco’ mostró uno de sus mejores niveles con el DT argentino al mando.

El ‘Loco’ no cuenta para Ariel Holan y evidentemente ya no tiene espacio en Barcelona SC. En estos dos partidos de Copa Sudamericana, se quedó sin jugar un solo minuto. El volante también interesó a Orense, sin embargo, en esta negociación se buscaba un préstamo y no una compra.

El futbolista ecuatoriano ha venido viviendo una importante irregularidad en Barcelona SC, donde no era tomado en cuenta en varios partidos, y luego pasaba a ser titular en otros encuentros. Oyola estaría por encima en la consideración antes que el volante.

El ‘Loco’ jugó algunos partidos en esta temporada con Barcelona SC. (Foto: API)

Para la segunda etapa de la LigaPro, Universidad Católica es uno de los candidatos a ser puntero y clasificarse a la final. Por lo cual, Barcelona SC estaría vendiendo a un jugador a un rival directo con el cual competirá en lo que viene de semestre.

Las estadísticas de Gabriel Cortez en esta temporada

En esta primera etapa de campeonato se evidenció lo poco que cuentan con Gabriel Cortez en Barcelona SC, puesto que, el futbolista ecuatoriano jugó apenas 7 partidos, entre todas las competencias. El futbolista pudo marcar 3 goles y no dio asistencias en 166′ minutos.

¿Qué equipos son candidatos a ganar la segunda etapa de la LigaPro?

Aunque Independiente del Valle ganó la primera etapa es candidato a ganar la segunda etapa y ser campeón directo. Los otros equipos candidatos a llegar a la final en este semestre son Barcelona SC, Universidad Católica, Independiente del Valle y hasta Emelec.