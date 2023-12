El mercado de fichajes sigue avanzando en el fútbol ecuatoriano de cara a la temporada 2024. Uno de los equipos que más se está reforzando y quiere mejor su plantilla para el siguiente curso es Emelec. El ‘Bombillo’ ya anunció dos fichajes y también estaría muy cerca de concretar la llegada de otro jugador de la LigaPro, un defensor.

Según la información de Johanna Calderón, Emelec estaría siguiendo de cerca de la situación de Dennis Quintero; defensor de Técnico Universitario. El ‘Bombillo’ buscaría un jugador con la polivalencia del ecuatoriano, puesto que, lo puede usar como central, lateral y pivote, donde se ha desempeñado todo este 2023.

Emelec tiene en su plantilla a dos centrales muy titulares como Aníbal Leguizamon y Luis Fernando León, pero los principales problemas vendrían en sus laterales y en el mediocentro, lugares en los que podría entrar Dennis Quintero.

Quintero ha decidido no renovar su contrato con Técnico Universitario y está en calidad de libre para la temporada 2024. El club que quiera su fichaje deberá negociar directamente con el jugador para el siguiente año, y ya no pagar una cuota de transferencia. Aparte de Emelec, también habría dos equipos muy interesados en los servicios del jugador. Los otros clubes serían de la capital; aunque aún no se ha revelado los nombres con los que competiría Emelec por su contratación.

En esta temporada, el central ecuatoriano jugó 25 partidos con la camiseta de Técnico Universitario. El polivalente estuvo presente en 13 partidos de la primera etapa, mientras que en la segunda etapa del campeonato jugó 12 encuentros. Tiene 26 años.

Ya tuvo un importante paso por Emelec

Finalmente, Dennis Quintero terminaría regresando a Emelec para 2024. El jugador ecuatoriano hizo todo su proceso de formativas en el equipo azul, desde su vinculación en el 2012. El club lo tuvo entre el equipo principal, formativas sub-20, y también las reservas del club. En su corto paso por el ‘Bombillo’ entre las formativas y el primer equipo jugó 19 partidos entre 2015 y 2019.

Los fichajes que busca Emelec para el 2024

Emelec buscaría varios fichajes para la temporada 2024, entre jugadores ecuatorianos y extranjeros. El ‘Bombillo’ ya anunció a Maicon Solis y Andrés Ricaurte como nuevas contrataciones, a la espera de concretar otras llegadas como las de Ruiz, González, entre otros nombres de la LigaPro que se han relacionado al club.

¿Son fichajes que ha pedido Hernán Torres para Emelec?

Para este 2024, Hernán Torres renovó su contrato con el club hasta finales de año. El DT había ampliado su vínculo con la condición de traer fichajes de jerarquía para pelear por la LigaPro en el siguiente año. Además, el entrenador también comentó que este curso será diferente porque ahora podrá armar el equipo desde inicios de año, no como en este 2023 donde llegó a mitad de año, donde se encontró con una plantilla ya armada por otro DT, como Miguel Rondelli.