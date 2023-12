Emelec sigue avanzando en la construcción de su plantilla para el 2024, y ya tendría todo listo para un nuevo acuerdo con Liga de Quito para la contratación de Joseph Espinoza. El volante ecuatoriano llegó al azul en este curso como cedido y no tendría espacio en el ‘Albo’ para el próximo año.

Joseph Espinoza no comenzó como titular en Emelec en esta temporada, no obstante, después de la llegada de Hernán Torres al equipo azul se ganó un lugar en la mitad de la cancha y ya era un regular para el DT colombiano. El futbolista seguiría vistiendo de azul para el 2024, aunque no se ha revelado si el ‘Bombillo’ lo compró o tendrá una nueva cesión.

En este 2023, Joseph Espinoza jugó con Emelec un total de 22 partidos entre la LigaPro y la Copa Sudamericana. En la segunda etapa de la LigaPro, el volante estuvo presente en todos los partidos del ‘Bombillo’ siendo titular en 14 de dichos encuentros y solo viviendo del banco de suplentes en 1.

Los aficionados se mostraron muy receptivos al medio campo que Hernán Torres propuso en la mitad de la cancha para la segunda etapa de la LigaPro, donde coincidieron en la mitad jugadores como Espinoza, Valencia, Cevallos, Zapata y en ocasiones también Miller Bolaños.

Joseph Espinoza había regresado a Emelec en este 2023, tras su paso por las formativas del club. El jugador también en sus redes sociales se ha mostrado muy identificado con los colores y con su paso por el equipo azul. El futbolista también apuntaría a ser titular en el 2024 en el equipo de Hernán Torres.

Le ganó el puesto a Carlos Villalba

Emelec finalmente se ha decidido por renovar a Joseph Espinoza en lugar del volante argentino, Carlos Villalba. El club apostará por la juventud y talento del ecuatoriano en lugar de renovar al experimentado jugador argentino, que en los últimos partidos perdió regularidad y espacio en el once.

Sin espacio en Liga de Quito

En Liga de Quito también Joseph Espinoza pudo destacar en los primeros momentos de su carrera, no obstante, poco a poco se empezó a quedar sin espacio en el equipo. Ahora nuevamente Liga de Quito le busca acomodo en Emelec, al no tenerlo en cuenta en una mitad de la cancha que es propiedad de Ezequiel Piovi y Mauricio Martínez.