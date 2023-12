Este martes 19 de diciembre de 2023 el nuevo jugador de Emelec, Andrés Ricaurte, conversó con los colegas de la Radio Redonda a propósito de ser el nuevo fichaje azul para la temporada 2024. El volante colombiano llega para ocupar la posición de Miller Bolaños, aunque confesó quiere aprender de él.

En diálogo con la Radio Redonda, Andrés Ricaurte, nuevo fichaje de Emelec, reconoció que Miller Bolaños es un jugador muy respetado en Ecuador y a nivel internacional. El volante colombiano confesó querer aprender de él, si es que Miller continúa vistiendo de azul para 2024: “Miller es un jugador reconocido no solo en Ecuador. Si va a estar, vamos a aprender mucho de él. Si no va estar, igual tratar de hacer las cosas bien“, comentó el volante ex DIM.

Ricaurte se convirtió en el primer fichaje oficial de Emelec para la temporada 2024, llega en calidad de libre y es uno de los pedidos de Hernán Torres para el siguiente año. El volante solo viene con un contrato por 12 meses y su continuidad será definida por lo que demuestre en cancha.

Emelec ya ha contratado a un jugador y está próximo a anunciar más fichajes, sin embargo, sigue sin tener una postura definida en el caso de dos de sus máximos referentes históricos: Miller Bolaños y Bryan Angulo. Ambos jugadores no entrenan desde octubre, pero mantienen contrato vigente con el club.

Miller Bolaños dejó de entrenar con Emelec, después de que el equipo perdiera con Liga de Quito a finales de octubre. El volante se alejó del club también después de que se filtrara su acto de indisciplina. Aunque existe una reunión pendiente para determinar su futuro, Hernán Torres no estaría a gusto con su continuidad.

¿Andrés Ricaurte es mejor jugador que Miller Bolaños?

Andrés Ricaurte es uno de los jugadores que Hernán Torres buscó para iniciar su proyecto en este 2024. El volante sabe que tendrá que ocupar el lugar de Miller Bolaños y el número de Alexis Zapata, de ahí que, se muestre ilusionado con jugar en el ‘Bombillo’, pero también aclare que no es igual a dichos futbolistas. “No puedo ser igual a él (a Miller Bolaños) porque somos dos jugadores distintos, con formas distintas, pero sí para hacerlo bien y que la gente disfrute como lo hizo con él“, avisó el 10 colombiano.

No será el único fichaje de Emelec para 2024

La llegada de Andrés Ricaurte no será la única a Emelec para 2024. El equipo ecuatoriano ya adelantó que fichará a jugadores de nacionalidad argentina, venezolana y brasilera. En los próximos días el club azul empezará a oficializar dichos refuerzos.

¿Qué pasará con Miller Bolaños en Emelec?

El futuro de Miller Bolaños es una incógnita, debido a que, tiene 1 año más de contrato con los azules y su continuidad dependerá exclusivamente de lo que decida Hernán Torres y que la directiva le busque acomodo en otro club, caso contrario ya se avisó que el ‘Killer’ tiene la intención de quedarse en el club.