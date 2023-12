Miller Bolaños y Bryan Angulo fueron separados de Emelec a finales de octubre y desde entonces no volvieron a jugar un solo minuto con el equipo azul. Hernán Torres tampoco los quiere en la plantilla, sin embargo, la última decisión dependería del club azul, que les tiene que buscar equipo.

Según la información de Eduardo Erazo en De Una, tanto Miller Bolaños como Bryan Angulo están dispuestos a cumplir su contrato con Emelec y formarán parte del equipo azul para el siguiente año, si el club no les encuentra otro destino deberá buscar la rescisión del contrato pagando todo lo que está estipulado en el mismo.

Ambos jugadores llegaron a Emelec a inicios de temporada como dos regresos muy importantes que ilusionaron y mucho a la hinchada. Finalmente, la apuesta no salió como tal y ahora ambos están separados del plantel. La situación se podría ir a instancias legales para el ‘Bombillo’.

Tanto Miller Bolaños como Bryan Angulo tienen contrato con el equipo azul hasta finales de 2024. Si Emelec no llega a un acuerdo para su salida, y no los puede vender a otro equipo en Ecuador, el club se verá obligado a mantenerlos en la plantilla aunque estos no sean tomados en cuenta por Hernán Torres.

El último año ha estado plagado de importantes problemas para Emelec con varios de sus jugadores. Futbolistas como Dixon Arroyo, Marcos Caicedo y Alejandro Cabeza forzaron su salida “gratis” del equipo, mientras que se registraron muchos casos de indisciplina que Hernán Torres terminó castigando siendo estos últimos dos, los más severos.

¿Emelec continuaría con Miller Bolaños?

De los dos casos, el de Miller Bolaños es el que más se estaría analizando. El volante se alejó del club por la filtración de su acto de indisciplina y las consecuencias posteriores del mismo. Sin embargo, existiría una reunión pendiente entre el jugador, directiva y entrenador para así determinar que se hará en los próximos días. El futbolista también se ha mantenido entrenando por su propia cuenta.

Bryan Angulo sí estaría descartado

Con Miller Bolaños se analiza la continuidad por su rendimiento, pero con Bryan Angulo la situación es muy diferente y se le estaría buscando una salida definitiva de Emelec para 2024. El delantero ecuatoriano pasó varias semanas lesionado y se perdió algunos encuentro, pero asimismo se despidió de Emelec sin anotar un solo gol en todo el curso.