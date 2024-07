Liga de Quito le armó un contrato muy largo a Ángel González y ahora el club tiene que lidiar con las consecuencias del mismo. El extremo/volante argentino estuvo a préstamo el último año en Uruguay jugando para Peñarol, donde no lo renuevan y tiene que volver a Liga.

Ángel González no la pasó bien en su último año en Liga de Quito, incluso el extremo era muy criticado por los hinchas y tras varios ataques decidió salir. Un año en Peñarol no le alcanzó para ganarse un lugar y ahora finalmente vuelve a Ecuador.

En Liga de Quito no tiene espacio González, por lo cual, el club nuevamente tendrá que buscar una alternativa para el futbolista, que tiene contrato hasta 2025. No se descarta que lleguen a un acuerdo entre ambas partes y el futbolista pueda salir ya de manera libre.

Asimismo, en Liga de Quito quieren ocupar sus cupos extranjeros en otros jugadores y no ven ni como posibilidad que González siga jugando de blanco aunque sea este semestre. No obstante, hasta no tener club el futbolista se integraría a los entrenamientos de los ‘Albos’.

Ángel González llegó a Liga de Quito en la temporada 2022. (Foto: API)

González fue una de esas contrataciones extranjeras que hizo Liga de Quito hace varios años que sorprendió a propios y extraños, debido a que, el extremo argentino firmó un contrato largo al igual que Santiago Scotto, del cual también le costó separarse al club.

¿Se quedará Ángel González jugando en la LigaPro?

Se espera que Liga de Quito decida vender a Ángel González o prestarlo en el extranjero, puesto que, aunque existe poca confianza en el delantero tampoco buscarían reforzar a un rival directo en el campeonato nacional. El club comunicaría en las próximas semanas qué pasa con el jugador.

Los fichajes de Liga de Quito para esta segunda etapa de la LigaPro

En este segundo semestre de 2024, Liga de Quito buscará ganar la LigaPro, la Copa Sudamericana y también la Copa Ecuador. Los ‘Albos’ para este fin ya han anunciado tres fichajes importantes: Madison Julio, Darío Mina y Fernando Cornejo. También iniciarán un nuevo ciclo el de ‘Vitamina’ Sánchez.