Este sábado 13 de julio de 2024 se ha confirmado una de las peores noticias para El Nacional en la LigaPro. El equipo militar tiene varios problemas económicos que ahora ya le empiezan a pasar factura en el plano deportivo. El ‘Bi-Tri’ fue sancionado para esta segunda etapa.

El Nacional incumplió con el pago de valores adeudados a su ex entrenador, Ever Hugo Almeida, y también a varios ex jugadores. La forma en que los sacaron impidió que los implicados acuerden plazos para los pagos y el club al no cumplir ahora ya fue sancionado.

La FEF decidió que El Nacional sea sancionado con 3 puntos menos en la LigaPro y también con la imposibilidad de no poder negociar nuevos jugadores, ni adquiriendo, ni cediendo. El ‘Bi-Tri’ despidió de muy mala manera a varios futbolistas y a Ever Hugo Almeida cuando asumió la nueva directiva.

Ahora con esta sanción a El Nacional se le restan 3 puntos en la tabla de posiciones y pasará de tener 24 unidades a tener 21 y se mantiene en la séptima posición. No obstante, esta resta de puntos también lo aleja de la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El Nacional perdió puntos en la LigaPro. (Foto: Imago)

Desde El Nacional buscarían impugnar esta sanción, sin embargo, lo más probable es que la misma sea ratificada. Ahora el club se ve obligado a pagarle rápido a sus ex colaboradores y se podría ver expuesto a una nueva sanción aún más grave que la primera.

¿El Nacional podría descender en la LigaPro 2024?

Aún El Nacional está muy lejos de los puestos de descenso, sin embargo, si sigue acumulando estas sanciones seguirá perdiendo puntos y esto podría llegarlo a complicar con estos lugares temidos. El equipo militar ya perdió la categoría en el 2020 y apenas pudo volver a primera en 2023.

Ever Hugo Almeida también fue pretendido por una selección

El ex DT de El Nacional aterrizó en Mushuc Runa tras su despido de El Nacional, sin embargo, el histórico DT también fue sondeado por una selección, la de Paraguay. Aunque fue una fuerte opción, todo parece indicar que el nuevo DT de la ‘Albirroja’ será otro viejo conocido del fútbol ecuatoriano, Gustavo Alfaro.