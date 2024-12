El Nacional cerró un 2024 histórico tras coronarse campeón de la Copa Ecuador en una final ante Independiente del Valle. Parecía que el equipo tomaba fuerza para 2025, sin embargo, ya se ha tomado una polémica decisión con uno de los artífices del campeonato, Marcelo Zuleta.

Varios reportas apuntan a que no hubo acuerdo entre la directiva de El Nacional y Marcelo Zuleta para que este siga en el club para la temporada 2025. El entrenador no renovó su contrato y en consecuencia ya no será el entrenador del ‘Bi-Tri’.

Por otro lado, desde Teradeportes se reveló que la salida de Zuleta responde a “presiones” de la directiva para imponer a ciertos jugadores para la temporada 2025. El DT no estaría de acuerdo con estos fichajes y mejor decidió no continuar en el club.

Durante todo el año en el fútbol ecuatoriano fue una constante que desde El Nacional se quejaran por la deuda que el club tiene con sus trabajadores. Incluso fue el mismo Marcelo Zuleta el que reveló que no tenía “ni para comer” porque no le pagaban.

ver también Luca Klimowicz se metió en planes de un grande de la LigaPro para la Copa Libertadores

Zuleta con su hijo en la celebración de la Copa Ecuador. (Foto: @elnacionalec)

Publicidad

Publicidad

La Copa Ecuador fue el máximo logro de El Nacional en los últimos 18 años, sin embargo, la situación económica del club y los problemas administrativos no dejarían que el 2025 sea tranquilo para el equipo militar. Ahora tendrán que iniciar un nuevo proyecto.

ver también Jhon Jairo Cifuente jugará en este equipo de la LigaPro en 2025

Las estadísticas de Marcelo Zuleta como DT de El Nacional

Zuleta asumió la dirección técnica de El Nacional desde mediados de 2024, tras la salida de Ever Hugo Almeida. El entrenador dirigió un total de 27 partidos entre todas las competencias, ganó 16 partidos, empató 4 y terminó perdiendo 7 partidos más.

El premio que ganó El Nacional por la Copa Ecuador

El Nacional ganó como premio económico más de USD 300.000, no obstante, aún estaría por definir un premio de 1 millón de dólares, que en 2022 se entregó al ganador de la Copa Ecuador, pero en 2023 al monarca de la LigaPro, porque FEF no realizó su torneo.

Publicidad