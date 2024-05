El fútbol ecuatoriano nuevamente se ve relacionado con un escándalo de suplantación de identidad, después de lo sucedido en el caso de Alexander Bolaños de Independiente del Valle. Ahora incluso la Selección de Ecuador se podría ver afectada.

La Selección de Ecuador hizo historia en el 2019, cuando ganó el Sudamericano Sub-20. En esa histórica plantilla de Jorge Célico estaba también Alexander Bolaños, quien si se comprueba que suplantó su identidad, en aquel momento no habría tenido los 19 años con los que estaba inscrito.

Ahora surgen los rumores de la posibilidad de que a la Selección de Ecuador se le retire este campeonato, al tener un jugador no habilitado para jugar este torneo. Sin embargo, esto sería casi imposible, puesto que, no existiría un castigo retroactivo para el equipo nacional y también se comprobaría que ‘La Tri’ sería una ‘víctima’ de la situación. Además, según el código disciplinario de la Conmebol el reclamo por una alineación indebida, que sería este caso, tiene que ser puesto por el equipo afectado hasta 24 horas después de terminado el partido.

En esa gran selección el entrenador era Jorge Célico, el DT se refirió a esta posibilidad de manera contundente: “No dudo que Bolaños se llama Alexander y tiene la edad que dice tener. Cuando lo llevamos a la selección se hizo toda la investigación y su documentación estaba en regla“, comentó en su momento el entrenador.

El Sudamericano Sub-20 es el único título que tiene la Selección de Ecuador en cualquier categoría. (Foto: Imago)

Aquel Sudamericano Sub-20 de 2019 sirvió para forjar las bases de una selección que poco tiempo después terminó haciendo historia clasificando al mundial de Qatar 2022. En aquel equipo destacaron jugadores como Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, José Cifuentes, Leonardo Campana, entre otros.

¿Jugó Alexander Bolaños en el Sudamericano Sub-20 de 2019?

Alexander Bolaños sí jugó con la Selección de Ecuador en el Sudamericano Sub-20. El jugador tricolor que en ese entonces estaba en Colo Colo, sumó minutos en 4 partidos con ‘La Tri’ vs Paraguay, vs Argentina, vs Perú y vs Uruguay. No marcó goles ni dio asistencias. En ese torneo, Argentina fue el segundo clasificado detrás de Ecuador.

Independiente del Valle suspendió a Alexander Bolaños

Por otro lado, Independiente del Valle ha comunicado que oficialmente suspendió a Alexander Bolaños de su plantilla y no lo tendrá en cuenta hasta que el jugador aclare su situación. El extremo ecuatoriano todavía no tiene una suspensión oficial y la investigación de su identidad sigue en curso.