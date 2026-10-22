El sorpresivo nombre que sería DT de la Selección de Ecuador sub 20 ¿lo eligió Marcelo Gallardo?

La Selección de Ecuador tendría a un nuevo entrenador para la división sub 20 y se preguntan si fue elegido por Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador continúa con su proceso de reestructuración tras la llegada de Marcelo Gallardo al equipo absoluto. Ahora, la atención también está puesta en las categorías juveniles y la Sub-20 tendría encaminada la llegada de un nuevo entrenador.

Según informó César Luis Merlo para Studio Fútbol, el ecuatoriano Diego Martínez sería el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador Sub-20. Actualmente, el entrenador argentino dirige a Universidad Católica, club con el que todavía tiene contrato.

Martínez tiene contrato vigente con el conjunto ‘Camarata’ y se encuentra compitiendo en el primer hexagonal de la LigaPro, en la lucha por los puestos y lograr la clasificación a la Copa Libertadores. Por ello su salida del equipo capitalino se concretaría en 2027.

Una de las incógnitas será conocer si Marcelo Gallardo tuvo participación en la elección del nuevo entrenador. Antes de su llegada a Ecuador, trascendió que una de las condiciones del argentino para asumir el combinado absoluto era tener injerencia en el trabajo de las categorías juveniles.

Diego Martínez se consagró campeón de la Copa Ecuador 2025 y anteriormente trabajó en las categorías juveniles de Independiente del Valle, además de dirigir a la propia Selección de Ecuador Sub-17.

Diego Martínez – Selección de Ecuador. Foto: LaTri