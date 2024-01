En Emelec saben que están cortos de jugadores en la media y por eso se están moviendo en el mercado de fichajes para conseguir nuevos nombres para el equipo de Hernán Torres. Uno de los jugadores que interesaría al club es un joven volante que destacó en esta temporada en Cumbayá.

Según la información de Mr Offsider Emelec ha mantenido varias charlas con el que fue una de las figuras de Cumbayá en este 2023, Hancel Batalla. El joven volante no continuará en el club de la capital para el siguiente año y es una opción firme para reforzar al ‘Bombillo’ para 2024.

Hancel Batalla fue de lo más destacado de un equipo que apenas y se pudo mantener en la LigaPro para 2024. El volante de 26 años busca dar un salto de calidad en su carrera, mientras que en Emelec no ven con malos ojos firmar un jugador de 26 años en una zona en la que apenas y cuenta con elementos.

Las salidas de Alexis Zapata, Miller Bolaños, Michael Carcelén, entre otros, han dejado muy complicado a Emelec en la mitad de la cancha, de ahí que en el club se esté trabajando en la posibilidad de incorporar variantes para el ataque eléctrico. En esta zona apenas tiene a jugadores como Andrés Ricaurte y Tommy Chamba.

En este 2023, Hancel Batalla jugó con Emelec un total de 22 partidos en los que anotó 6 goles y también dio 7 asistencias. El rendimiento del ecuatoriano terminó siendo clave para que Cumbayá se salve del descenso y pueda mantenerse en la LigaPro para 2024, aunque todo parece indicar lo haría sin el volante.

¿Puede Emelec pagar el pase de Hancel Batalla?

A diferencia de otras negociaciones, Hancel Batalla si mantiene un contrato con su actual equipo Cumbayá, y según Transfermark, el volante tiene un valor de USD 600.000. El ‘Bombillo’ podría asumir esta operación económica y quedarse definitivamente con el pase del jugador y de los derechos económicos del mismo, aunque también habría otros equipos interesados en la operación.

¿Llegaría para ser titular en Emelec?

Con todas las salidas y cambios que está sufriendo la plantilla de Emelec de cara a la temporada 2024, el equipo azul ya no tiene un once fijo con Hernán Torres. Sería la pretemporada la encargada de determinar qué jugadores pueden entrar en el once. El ‘Bombillo’ apenas estaría iniciando los trabajos de preparación a mediados de este mes de enero.

¿Qué fichajes tiene confirmados Emelec para 2024?

Hasta el momento, Emelec solo ha anunciado dos jugadores nuevos para la temproada 2024, Andrés Ricaurte y Maicon Solis. También solo ha trabajado en dos renovaciones las de Pedro Ortiz y Luis Fernando León. El club espera en los próximos días anunciar qué nuevos jugadores llegarán a la institución, en medio de los rumores donde se lo vincula con elementos como Hancel Batalla, Emmanuel Martínez, Cristian Erbes, Facundo Castelli, entre otros.