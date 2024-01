El volante colombiano Alexis Zapata finalmente no terminará regresando a Emelec para la temporada 2024. El 10 terminó su contrato a finales de diciembre y no habría ninguna extensión para esta nueva temporada, por lo cual, se reporta que estaría muy cerca de firmar con otro equipo.

Desde Colombia informan que el ex jugador de Emelec estaría muy cerca de firmar un nuevo vínculo Atlétitico Bucaramanga. En el ‘Bombillo’ ya le han encontrado un posible reemplazo con la llegada de Andrés Ricaurte y finalmente se despide del club tras 4 años de carrera.

En su paso por Emelec, Alexis Zapata no pudo levantar un título de campeón, aunque estuvo cerca en el 2021, cuando fueron finalistas de la LigaPro. Ya para su último año de contrato, las lesiones no lo dejaron estar con regularidad en el once titular y apenas pudo ayudar al equipo en la segunda etapa del campeonato.

En este 2023, Alexis Zapata se perdió la primera etapa de la LigaPro y la zona de grupos de la Copa Sudamericana. El volante ofensivo apenas disputó 12 partidos entre la segunda etapa y la parte final del torneo internacional. Anotó dos goles en todo el torneo. A lo largo de los 4 años en los que estuvo en Emelec, el 10 jugó 91 partidos marcó 16 goles y dio 10 asistencias.

El volante colombiano se marcha del club de manera no esperada por los hinchas que querían que siga en el equipo. En el último partido de la LigaPro, Zapata también se “despidió” de los hinchas con un golazo de tiro libre que le terminó dando la victoria al ‘Bombillo’ contra Deportivo Cuenca.

¿Emelec ha encontrado un buen reemplazo para Alexis Zapata?

Alexis Zapata no tuvo un rendimiento regular en Emelec, no obstante, cuando estuvo lejos de las lesiones era uno de los principales conductores del juego del ‘Bombillo’. Ahora con su salida se abre un importante hueco en el juego de Hernán Torres, y también se aumentan las expectativas en el estreno de Andrés Ricaurte como nuevo jugador del equipo azul.

¿Emelec se queda sin volantes creativos?

Hasta el momento, Emelec no ha anunciado la renovación de José Francisco Cevallos ni qué pasará con Miller Bolaños, por lo cual, hasta el momento el equipo azul solo cuenta para la posición del volante creativo o 10 con Andrés Ricaurte y el joven Tommy Chamba, al cual se espera le den muchos más minutos en este 2024.