Emelec lo deja ir encantado: El grande de Colombia que quiere a Leonel Álvarez como DT

Leonel Álvarez es el DT de Emelec en esta temporada, sin embargo, esto se da porque la directiva no tiene el dinero para finiquitar su contrato. Asimismo, el estratega colombiano está molesto con las renovaciones, pero no se va porque no le han terminado de pagar.

En medio de esta relación rota aparece una nueva e importante opción para Emelec, puesto que, el estratega se metió en planes Atlético Nacional para ser nuevo entrenador. Justamente el DT está en su país a propósito de la gira de partidos del club.

Álvarez fue leyenda como futbolista de Atlético Nacional y ahora el gigante de Colombia se ve urgido de un fichaje para su banquillo, ante la reciente renuncia del entrenador mexicano, Efraín Juárez. Como DT, Álvarez nunca pudo dirigir al “Verdolaga”.

La salida, en caso de concretarse su llegada a Atlético, sería rápida y Emelec no pondría trabas. Aunque también debe tratarse la deuda que el club tiene con el entrenador para evitar una futura demanda y un problema legal en todos los aspectos.

En Emelec ya incluso se tendría el reemplazo si Leonel Álvarez finalmente sale del club. El ‘Bombillo’ se quedaría con Óscar Bagüí como su nuevo estratega, aunque también hay otras carpetas de otros entrenadores ecuatorianos. Se espera que el caso se resuelva en los próximos días.

Los números de Leonel Álvarez como DT de Emelec

Leonel Álvarez ha dirigido en Emelec un total de 17 encuentros, entre los partidos de la Segunda etapa y la Copa Ecuador. No obstante, sus números son pésimos y dejó al club en el último lugar. En este ciclo, el ‘Bombillo’ sumó 4 victorias, 3 empates y 10 derrotas.

Lo que pide Leonel Álvarez para dejar Emelec

Para salir de Emelec, sin ninguna demanda de por medio, el ‘Bombillo’ tiene que pagarle todo lo que le debe más una cláusula de rescisión superior al medio millón de dólares. Por lo cual, se ve como una luz la chance de llegar a Atlético Nacional.

