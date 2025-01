Emelec finalmente terminó el ciclo de Leonel Álvarez y anunció a Jorge Célico como su nuevo DT, incluso el entrenador ya dirigió su primer entrenamiento este jueves 23 de enero de 2025. El ‘Bombillo’ también barajó otras opciones previas a las llegadas de su nuevo estratega.

Las opciones más fuertes para el banquillo del cuadro azul fueron perfiles como: Cristian Nasuti, Óscar Bagüí y Pechón León. El salto de Célico no ha molestado a la hinchada, pero sí ha sorprendido por el tiempo de contrato que se le dio al nuevo entrenador.

De manera polémica, la directiva de Emelec le dio a Jorge Célico un contrato de 1 año. Sorprende, porque el club tendrá elecciones a mediados de febrero y puede que la nueva directiva que llegue al plantel opte por no renovar su contrato y sea otro problema legal.

De los perfiles anteriormente mencionados uno que parecía estar muy cerca era del Óscar Bagüí, sin embargo, la ex leyenda no llegó a un acuerdo y no entrenará al plantel, donde su hijo Diogo es la principal figura de la defensa y futura venta importante del club.

Ahora Jorge Célico asume el reto de ayudar a Emelec a evitar el descenso y volver a ser protagonista, dentro de sus limitaciones. Ya son dos años, en los que el equipo azul no ha podido clasificar a torneos internacionales como la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Los números de Jorge Célico en la temporada 2024

En la temporada 2024 con Universidad Católica, Jorge Célico dirigió un total de 44 partidos, entre todos los torneos, LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana. El DT ganó 22 partidos, empató 9 y terminó perdiendo 13 encuentros. No ganó ningún título.

Emelec no puede fichar para 2025

Asimismo, Emelec no puede fichar a ningún nuevo jugador para la temporada 2025. Puesto que, el club está sancionado por la FIFA y para hacerlo debe pagar sus deudas y levantar las sanciones. Actualmente, solo han levantado una multa en este año.

