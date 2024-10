No hay un día bueno en Emelec en esta temporada 2024. El equipo viene de perder el Clásico del Astillero contra Barcelona SC. No obstante, esa no es la peor noticia para el equipo azul, sino que van a perder a uno de sus mejores jugadores para toda la temporada.

Según la información de diferentes comunicadores, Luis Fernando León ya no jugará en lo que queda de 2024, puesto que, el defensor ecuatoriano será operado por un problema en su rodilla y también por la fractura que sufrió en su codo.

Emelec pierde a su mejor defensa, y posiblemente el mejor defensa del fútbol ecuatoriano, para los 5 partidos que quedan de la etapa. Se desconoce si el tiempo de recuperación de León durará hasta parte de la temporada 2025. El club aún no deja un comunicado oficial.

También ya se habría decidido operar al jugador por las “pocas posibilidades” que tiene el equipo de seguir peleando arriba en la tabla de posiciones y tampoco está complicado con el descenso. Sin embargo, peligra el ingreso a la Copa Sudamericana.

Emelec viene de perder el Clásico del Astillero. (Foto: Imago)

Con la baja de León, Emelec terminaría la segunda etapa del campeonato con una dupla central totalmente insólita. Al final los defensas del club serían Joao Quiñónez y Diogo Bagüí, impensado a comienzo de temporada, cuando los titulares eran Leguizamón y León.

¿León dejaría a Emelec?

Luis Fernando León fue la gran renovación de Emelec al final de la temporada 2023. El central ecuatoriano firmó una extensión de contrato hasta la temporada 2027 y cualquier salida debería darse bajo una transferencia.

Los equipos que buscarían a Luis Fernando León

Luis Fernando León ha demostrado un gran nivel en estos dos años en el fútbol ecuatoriano. Por lo cual, el central ya se ha metido en planes de Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito. No se descarta una transferencia a inicios de 2025.