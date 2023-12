Este lunes 18 de diciembre se informó desde España que el Real Madrid estaría buscando el fichaje de otro defensor para el marcado de invierno, tras confirmarse la grave lesión de David Alaba. El equipo merengue tendría entre sus candidatos al central ecuatoriano, William Pacho.

David Alaba sufrió una grave lesión en su rodilla y se perderá todo lo que resta de temporada. Según la información de Diario AS, Real Madrid analiza la compra de varios defensores, entre ellos el central ecuatoriano William Pacho, quien en poco ya ha destacado en la Bundesliga.

William Pacho está viviendo su primera experiencia en una Liga de élite en Europa, tras lo que fue su primer paso por Bélgica. Con el Eintracht Frankfurt, su rendimiento no ha pasado desapercibido para grandes de su campeonato y ahora para el equipo más importante del mundo.

Pacho se ha ganado rápidamente un lugar en el once del Frankfurt y también en la Selección de Ecuador. El central incluso ya se muestra con mayor proyección a su compatriota, Piero Hincapié, quien ha perdido regularidad en el once del Bayer Leverkusen y también estaría buscando una salida para los próximos meses.

Otros nombres que suenan para reforzar al Real Madrid en su defensa son: Gonçalo Inacio, Antonio Silva y Giorgio Scalvini. En esta temporada, el equipo de Carlo Ancelotti ha tenido muchos problemas con las lesiones y se le han caído sus dos centrales titulares, Alaba y Militao, para lo que resta de toda la temporada.

¿Debe William Pacho ir al Real Madrid?

Si finalmente, Real Madrid va en búsqueda de William Pacho, el central ecuatoriano podría dar el salto de calidad más importante en su carrera, no obstante, su salida no se ve fácil. El Eintracht pagó más de 9 millones por su fichaje y hoy su valor llegaría hasta los casi 30 millones, además, tiene contrato hasta 2028, por lo cual, la operación no sería barata para el equipo español.

Sería el primer ecuatoriano en el Real Madrid

En la historia del Real Madrid han sido varios los jugadores ecuatorianos que han estado cerca de llegar, el más próximo Antonio Valencia, pero finalmente nunca en la historia del fútbol ecuatoriano un jugador tricolor ha vestido los colores del equipo merengue. El interés en Pacho aumenta las probabilidades por la necesidad que también tiene el club.

¿Es William Pacho el mejor central ecuatoriano de la actualidad?

Con Hincapié sin protagonismo en el Bayer Leverkusen y con Félix Torres sin dar el gran salto a Europa, William Pacho asoma como el mejor central ecuatoriano de la actualidad. El tricolor de apenas 22 años ya es un líder con su equipo y también con la defensa de ‘La Tri’, donde ha destacado en varios encuentros de las Eliminatorias. Además, su actualidad y proyección también lo presentan ya por encima de Piero, quien llevaba más tiempo en Europa, pero que no está contando en los partidos importantes para Xabi Alonso.