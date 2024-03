Cristhian Noboa regresó a Ecuador como el principal fichaje de Emelec para esta temporada 2024. El ‘Zar’ no ha podido todavía debutar por culpa de un golpe en su rodilla en la pretemporada. Aunque está entrenando con normalidad, no concentra y el club ha tomado una drástica decisión.

Se esperaba que Cristhian Noboa sea titular con Emelec para este domingo, 31 de marzo de 2024, ante Independiente del Valle. Sin embargo, no concentraría por molestias aún en su rodilla y según reveló Joselyn Centeno en redes sociales el jugador sería operado en el mes de abril.

El problema en la rodilla ha impedido que Cristhian Noboa pueda debutar con Emelec y el club se ha terminado quedando sin su mejor jugador en estos primeros partidos. Ahora se vendría una operación para su rodilla y el tiempo de recuperación se alargaría.

Desde Emelec no se han dado detalles ante esta situación, incluso han revelado varias fotografías y videos de Noboa entrenando con “normalidad”. Esta temática se ha repetido en las últimas semanas, puesto que, el jugador aparece en los entrenamientos, pero después no entra en las convocatorias de los partidos.

En un primer momento, se informó que la molestia de Cristhian Noboa lo iba a tener fuera de las canchas por 15 o 20 días, sin embargo, ya han pasado casi 2 meses desde su golpe y no ha podido entrar en una convocatoria con Emelec. En el club ya han informado que no sería nada grave.

¿Cuándo jugará Cristhian Noboa con Emelec?

Se esperaba que el jugador ya sume minutos ante Independiente del Valle este fin de semana o comenzando abril contra Técnico Universitario. Ahora ya su fecha de regreso sería imprevista y todo dependería del tipo de cirugía que se va a realizar.

Cristhian Noboa se quiere retirar con Emelec

En este contexto también se recuerda que en su regreso a Ecuador, tras casi 17 años en Europa, Cristhian Noboa reveló que esta sería su última camiseta y que se retiraría con Emelec. El futbolista también comentó que si no estaba bien los primeros 6 meses también analizaría seguir con su carrera, y ya lleva sin poder jugar los primeros 6 partidos.

¿Cuáles son los próximos 5 partidos de Emelec?

Emelec ha comenzado muy bien la primera etapa de la LigaPro 2024 y es uno de los líderes del torneo junto al que será su rival este fin de semana Independiente del Valle. Los próximos 5 encuentros del ‘Bombillo’ son: vs Independiente del Valle (L); vs Técnico Universitario (V), vs Cumbayá (L), vs Aucas (v) y vs Barcelona SC (L). Se espera que Noboa pueda llegar para alguno de estos partidos.