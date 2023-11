Emelec empató en el Clásico del Astillero vs Barcelona SC en un partido en el que no contó con sus dos principales fichajes para la temporada 2023. Hernán Torres alineó un once sin Miller Bolaños y Bryan Angulo, que no entrenaron en los últimos días por indisciplina y desde el club ya tienen claro cuál será su futuro para el siguiente curso.

Tras el Clásico del Astillero, el Gerente de Emelec, Xavier Chévez, confirmó que Bryan Angulo y Miller Bolaños ya no continuarán en el club para el 2024. “No pueden. No es que el club no quiera. Ellos dieron pie para que esto suceda. Es cuestión de su representante ver en qué equipo los ubica, ya debe estar trabajando por el bienestar de ellos“, le confirmó el directivo en una entrevista al Canal del Fútbol.

Finalmente, Emelec confirma su postura oficial ante la situación de estos dos jugadores. La directiva decidió respaldar la gestión del entrenador, Hernán Torres, que ya estaba muy cansado de los casos de indisciplina y finalmente tanto Miller Bolaños y Bryan Angulo ya no serán parte del equipo para el 2024.

Bryan Angulo había regresado a los entrenamientos en esta semana en preparativos del Clásico del Astillero, sin embargo, no fue tomado en cuenta para la convocatoria y en su lugar Torres prefirió llamar al juvenil Richard Borja, que no entró en el partido.

Distinta es la realidad de Miller Bolaños, el volante llegó como un líder histórico y era uno de los más apoyados por la hinchada ‘eléctrica’. El ‘Killer’ cometió un acto de indisciplina y finalmente se terminó quedando fuera de los entrenamientos des de finales de octubre y ahora se confirma su segunda, y casi definitiva, salida del club.

¿Hasta cuándo tenían contrato Miller Bolaños y Bryan Angulo?

Miller Bolaños y Bryan Angulo regresaron a Emelec en este 2023 en calidad de “agente libre”. El ‘Bombillo’ les confió en el contrato su proyecto para los próximos años. El ‘Cuco’ tenía contrato hasta finales de 2024, mientras que el ‘Killer’ había firmado hasta 2025.

Otros jugadores de Emelec que se van “gratis”

Finalmente otros jugadores de Emelec que se van “gratis” en esta temporada. Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo y Alejandro Cabeza fueron los primeros en dejar el club sin una venta que represente dinero para el equipo, mientras que ahora se suman Miller Bolaños y Bryan Angulo, que aunque no salen a otro equipo, llegaron a un acuerdo para rescindir el club y quedar nuevamente “libres”.

¿Cuántos partidos le quedan a Emelec en este 2023?

A Emelec ya solo le quedan 2 partidos para terminar su campaña en este 2023. En la siguiente jornada deberá visitar a Gualaceo en Azogues, mientras que para cerrar la segunda etapa recibe en el Capwell a Deportivo Cuenca. El “Bombillo” ha tenido un muy mal año en resultados deportivos y deja a su plantilla con varios huecos por llenar para 2024, donde buscaría volver a ser protagonista en el campeonato nacional.