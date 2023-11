La continuidad de Miller Bolaños en Emelec es cada vez más incierta, tras no entrenar en las últimas dos semanas. El volante ecuatoriano estaría muy enojado con el club después de que se “filtrara” cuál fue su acto de indisciplina para ser separado del club.

Según la información de Daniela Veloz en el programa Los Humildes de Marca 90, “Miller Bolaños habría ingresado a una periodista que cubre a Emelec a la concentración, él es un señor casado“. El jugador del ‘Bombillo’, según la comunicadora, se retiró del polideportivo, pero la mujer se quedó en el dormitorio, la cual fue encontrada por la dirigencia azul, con “signos de que habían bebido algo”, afirmó la colega.

La molestia de Miller Bolaños con la directiva de Emelec se da porque este acto de indisciplina se filtró con todos los detalles a los medios de comunicación y el volante está casado. De ahí que, el volante haya decidido por cuenta propia ya no presentarse a los entrenamientos con el club.

Emelec trajo a Miller Bolaños en este 2023 como su gran fichaje y el jugador que le devolvería la alegría al equipo azul. 11 meses después de su regreso la situación parecería encaminada a terminar mucho antes de lo previsto, aunque tenga contrato hasta 2025.

Miller Bolaños no entrena con Emelec desde finales de octubre y ya se perdió el partido con Universidad Católica y Guayaquil City. Además, el jugador también es duda para el próximo Clásico del Astillero, donde los azules tendrán que recibir en su cancha a los líderes del torneo, Barcelona SC.

¿Qué decisión tomará Emelec con Miller Bolaños?

Desde Emelec aún no confirman que decisión tomarán con Miller Bolaños, si este solo será sancionado por los próximos encuentros o si definitivamente no volverá a usar los colores azules. Por su parte, Hernán Torres ha encontrado alternativas para suplirlo en el once, aunque estas no parezcan definitivas.

¿Cómo ha sido la temporada de Miller Bolaños con Emelec?

En esta temporada en la que regresó Miller Bolaños a Emelec, el futbolista tuvo un mejor rendimiento en el primer semestre que en esta segunda parte del año. El futbolista ha jugado 21 partidos con los azules marcando 11 goles y dando 4 asistencias, no obstante, en esta segunda etapa de la LigaPro solo marcó 1 gol.

¿Volverá Miller Bolaños para el Clásico del Astillero?

El próximo partido de Emelec es el más importante del fútbol ecuatoriano al tener que enfrentarse a Barcelona SC en un Clásico del Astillero. Para este encuentro, Miller Bolaños es seria duda con los azules, aunque muchos hinchas los piden después de que en el primer Clásico del año marcara un doblete que ayudó al ‘Eléctrico’ a ganar aquel encuentro en el Monumental. Si el jugador vuelve a los entrenamientos en los próximos días, la última decisión sigue siendo de Hernán Torres.