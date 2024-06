Este sería el once de Ecuador para la Copa América

La Selección de Ecuador tiene ya a sus convocados para la Copa América 2024 y pese a que hay importantes nombres que Félix Sánchez Bas decartó, ya hay un posible once que la ‘Tri’ usaría para enfrentar sus tres compromisos de fase de grupos.

Félix Sánchez Bas repetiría su esquema de línea de tres en el fondo, ahí Pacho, Hincapié y Torres regresarían a ser los centrales estelares. Moisés Caicedo y Joao Ortíz, de gran rendimiento repetirían en la media.

Como carrilleros, Angelo Preciado estaría por derecha y por izquierda tendrá que ver quién será el reemplazante de Pervis Estupiñán. Jeremy Sarmiento, John Yeboah y Alan Minda serían las alternativas.

Kendry Páez ha demostrado estar listo para ser estelar y podría saltar como titular en la Copa América, acompañado de alguno de los atacantes que no sea usado por carrilero. En la delantera, no hay motivo para creer que Enner Valencia no sería titular.

El once de Ecuador quedaría con: Domínguez; Pacho, Torres, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Ortiz, Minda; Sarmiento, Páez; Enner Valencia.

Kendry Páez tendrá su primera participación de Copa América. Foto: Getty.

En la línea de ataque, Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo son las variantes por lo que podría haber cambios no solo en el once si no en la convocatoria final. Ecuador tendrá margen para practicar con sus tres amistosos antes del torneo.

Encuesta ¿Te gusta el once de la Selección de Ecuador? ¿Te gusta el once de la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

El calendario completo de Ecuador en la Copa América USA 2024

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local.

Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local.

México vs. Ecuador, junio 30, 19h00 local.

¿Dónde puedo encontrar el calendario completo de la Copa América 2024?

Si además de seguir a la Selección de Ecuador en sus respectivos partidos quieres asistir a otro encuentro, el calendario completo de la Copa América 2024 lo encuentras en la web oficial de la Copa América.