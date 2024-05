Genaro Huacón se hizo viral nuevamente tras denunciar que el jugador de Independiente del Valle, Alexander Bolaños, en realidad tiene una edad e identidad distinta, acusando al club que sabían del tema, lo que generó respuesta del club desmintiendo aquello y criticando a Huacón. Lejos de terminar Huacón acusó al gerente del club de Sangolquí de arreglar un partido.

“Quisiera ver que Santiago Morales (gerente de IDV) me acuse de las cosas que me dice en la cara, y que me diga que no acordamos el partido entre Independiente del Valle y Universidad Católica de hace tres años para que él clasifique”, soltó en Radio Caracol.

“Que vaya y que me denuncie para yo exponer los audios que tengo”, continúo asegurando que tiene cómo respaldar su acusación. El encuentro sería el de la LigaPro 2021 con victoria 1-3 a favor de los ‘Rayados’.

Independiente del Valle ha desmentido categoricamente el tema y señala que seguirá con el tema legal correspondiente siempre defendiendo los intereses y honra del equipo. En esa temporada salieron campeones tras ganar la segunda etapa.

Los partidos de LigaPro los ves por Star+. ¡Crea tu cuenta!

Mira el partido de la polémica:

Independiente del Valle aseguró que irá a la Fiscalía a presentar una denuncia por extorsión. En un comunicado señaló que el club no cederá ante exigencias de Huacón, quien además ya fue sentenciado en el 2021 por el mismo delito.

¿Quién es Genaro Huacón?

Genaro Huacón salió a la luz pública hace seis años cuando se descubrió que un directivo de club ecuatoriano habría intentado arreglar un partido, luego él mismo confesó que se dedicaba a aquello desde varios años atrás. A nivel judicial ha tenido denuncias por extorsión, robo, asociación ilícita y más.

La posible sanción a Alexander Bolaños

Alexander Bolaños podría enfrentar una sanción de seis meses a dos años según la normativa, así mismo ya no podría jugar con su identidad adulterada en torneos oficiales.