El mundo Liga de Quito y el fútbol ecuatoriano se vio fuertemente sacudido por el caso de Óscar Zambrano en el pasado fin de semana. El club reveló que el jugador dio positivo en un control antidopaje de la Conmebol y el ex presidente de la Comisión de Fútbol, Esteban Paz, dejó un polémico mensaje.

Óscar Zambrano fue desafectado de la convocatoria de la Selección de Ecuador para estos amistosos, y en esa publicación fue donde respondió Esteban Paz en la red social “X”: “Esta es sin duda una noticia muy difícil de escuchar. Óscar Zambrano no solo es un gran jugador, es un gran chico que está luchando por salir adelante por el y su familia. Si solo podríamos retroceder el tiempo a diciembre“

Fueron las últimas líneas de este mensaje las que fueron cuestionadas en redes sociales, puesto que, el ex directivo hace referencia al tiempo en el que se decidió que él ya no continué al frente del club. Aún no se revela si hay más responsables, a parte del jugador, en este doping positivo.

Hasta el momento no hay una comunicación oficial de que sustancia ingirió Óscar Zambrano, aunque ha trascendido que su pareja le dio un medicamento para las alergias que el futbolista sufre. El volante, que estuvo cerca de llegar a la Premier League, dio positivo en los dos controles que realizó la Conmebol.

Algunos de los aficionados también respondieron al mensaje de Esteban Paz de manera contundente: “Comentario con mucho ego, no le voy a discutir el amor a LDU, lo que discutiré es que la institución no es un grupo son todos”. “EGOLATRA…. Hipócrita…. El mundo no gira alrededor de ti”. “Pésimo pensamiento y orgullo”, fueron algunas de las respuestas para el directivo.

Óscar Zambrano estuvo muy cerca de irse a la Premier League

El volante ecuatoriano a lo largo del 2023 estuvo muy cerca de vincularse a varios equipos de la Premier League, como Luton y Bournemouth. El club rechazó ofertas de hasta 7 millones por aspirar a más dinero y ahora ha llegado este doping positivo que cambia todos los planes.

¿Qué sanción recibiría Óscar Zambrano?

En los próximos días, Óscar Zambrano recibiría oficialmente su sanción por este doping positivo. Según el reglamento de la FIFA, el volante ecuatoriano podría ser suspendido hasta por 4 años. Cuando se determine el castigo, el futbolista o el club podrían apelar.