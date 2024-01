La Selección de Ecuador ya conoce a sus amistosos en la fecha FIFA de este año. Además del rival UEFA a través de la Selección de Italia, la ‘Tri’ definió a su segundo rival.

El Canal del Fútbol dio a concer que el segundo amistosos que tendrá la Selección de Ecuador en Estados Unidos será contra Guatemala, combinado nacional de CONCACAF.

Las fechas aún no están confirmadas y desde FEF no han dado a conocer valores de entradas. Philadelphia y New Jersey serán las sedes de los encuentros del equipo dirigido por Félix Sánchez Bas.

La fecha FIFA de marzo marcará una gira de enfrentamientos entre las selecciones UEFA y CONMEBOL, en otra acción de unir ambas confederaciones en un fútbol más globalizado.

Este es un cambio de nivel en los rivales que ha tenido la selección de Ecuador, la temporada pasada los amistosos previo a fecha FIFA fueron contra Australia en dos ocasiones, Bolivia y Costa Rica.

Los amistosos de Ecuador contra rivales de Europa

Ecuador se ha enfrentado por 38 ocasiones a rivales de Europa, ocho de ellas por Copa del Mundo y el resto por amistosos internacionales. La última victoria de Ecuador ante un rival UEFA fue en el 2013 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo por un 2-3.