La tercera ronda de la EFL Cup de Inglaterra tuvo la ironía de enfrentar al Chelsea y al Brighton, así Moisés Caicedo iba a tener al frente a su ex club. Iniciado el compromiso el ‘tricolor’ tuvo una jugada particular que casi le cuesta el gol a los blues.

El guardameta Roberto Sánchez arrancó desde el arco y le dio un pase a Caicedo, sin embargo el mediocampista se cayó y Ansu Fati quedó solo frente al arco al igual que otros dos jugadores del Brighton. Para buena suerte del ‘tricolor’, el ex FC Barcelona remató al arco y Sánchez atajó.

Moisés Caicedo alegó que recibió una falta y se quedó reclamándole al árbitro central, sin embargo el juez no corrigió y dio tiro de esquina para el Brighton. El encuentro terminó 0-0 en los primeros 45 minutos.

Moisés Caicedo era estelarista y figura del Brighton de Inglaterra durante dos temporadas y su venta se dio por 130 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia de la Premier League.

¿Cuánto vale Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo tiene un valor de fichaje de 130 millones de euros pagados del Chelsea al Brighton.

¿Cuánto recibe Moisés Caicedo por su venta?

Moisés Caicedo ingresó 21 millones de euros por su porcentaje de la transferencia.