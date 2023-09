La selección de Ecuador se medirá ante la Argentina de Lionel Messi en las Eliminatorias al Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, y desde ya, se siente el compromiso de La Tri para medirse ante los actuales campeones del mundo.

Si bien no será una tarea fácil, Ecuador tiene para batallar ante la Albiceleste. En ese sentido, el guardameta Hernán Torres está dispuesto a darlo todo con tal de defender el amarillo, azul y rojo.

Si bien nació en Argentina, es más ecuatoriano que nunca. Por ello, ha dejado claro que su compromiso está al 100% con La Tri, luego del empate de Emelec ante Aucas.

‘‘Para mí no representa nada diferente enfrentar a Argentina u otro país. Visto la camiseta de Ecuador y me mataré en cada pelota por este país. No es que me pongo a pensar que estoy contra Argentina, nos enfrentaremos a los campeones del mundo y en nuestra cabeza está que debemos ganar. Una generación ya lo hizo allá y tenemos plantel y confiamos en el proyecto”, sentenció el guardameta.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate el próximo 7 de septiembre, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Costa Rica en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de junio con resultado de 3-1 disputado en New Jersey – Estados Unidos.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.