La reedición de la Copa Intercontinental (la cual se volverá a jugar luego de 20 años) que se disputará en diciembre de este año ya tiene a sus primeros tres clasificados: Auckland City, Al Ain y Al Ahly. En cada caso lo consiguieron al haberse adjudicado la competencia máxima a nivel clubes de sus confederaciones.

Todos los partidos definitorios se disputaron este sábado 25 de mayo. El conjunto de Nueva Zelanda derrotó 4 a 0 al AS Pirae de la Polinesia Francesa en la Final de la Champions League de la OFC. El equipo de Emiratos Árabes al vencer 5 a 1 a Yokohama Marinos de Japón (el resultado global fue 6 a 3) en el último duelo de la Liga de Campeones de la AFC. Y el club egipcio al superar 1 a 0 al Espérance de Túnez en la Final de la Champions League de la CAF.

Por lo tanto, jugarán la Copa Intercontinental, la cual, a diferencia de la que se disputó entre 1960 y 2004 (en la que solo competían el campeón de la UEFA Champions League y el vencedor de la Copa Conmebol Libertadores), contará con la participación de los campeones anuales de todas las confederaciones.

Ahora, Auckland City espera el sorteo que se realizará entre Al Ain y Al Ahly. El que lo pierda se medirá al elenco zelandés. El que gane el sorteo, esperará en lo que serían los Cuartos de Final al vencedor del partido. Por ejemplo, si Al Ain pierde el sorteo, deberá jugar ante Auckland City. Y el que gane, se medirá al Al Ahly.

La celebración del Al Ahly, campeón de la Champions League de la CAF.

De estos cruces saldrá el rival en la Semifinal de la Copa Intercontinental del ganador del partido en el que se enfrentarán el campeón de la Copa Conmebol Libertadores y el campeón de la Concacaf Champions Cup (Tuzos del Pachuca o Columbus Crew). Por cierto, el que alce la UEFA Champions League (Real Madrid o Borussia Dortmund) avanzará directamente a la Final.

Las fechas de la Copa Intercontinental 2024

La Semifinal de la Copa Intercontinental se llevará a cabo el 14 de diciembre y la Final el 18. Ambos duelos se llevarán a cabo en la misma sede, la cual aún resta confirmar por la FIFA. El resto de los cruces (Primera Ronda OFC vs. AFC/CAF y los partidos de Segunda Ronda OFC vs. AFC/CAF y Conmebol vs. Concacaf) serán a un solo partido con localía a determinar por sorteo.

Al Ain también consiguió su boleto a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Tanto Auckland City como Al Ahly ya se habían adjudicado su cupo en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos 2025. Caso contrario al del Al Ain, que al vencer al Yokohama Marinos, tuvo su premio triple al ser campeón de la Champions League de la AFC y clasificar al Mundial como a la nueva Copa Intercontinental.