De obligar su salida de Liga de Quito a que no lo quieran en el exterior.

Este martes 29 de octubre de 2024 se confirmó que el volante ecuatoriano, ex jugador de Liga de Quito y ex jugador de El Nacional, Jefferson Valverde, estaría cerca de regresar al fútbol ecuatoriano tras su paso por la MLS. El volante tricolor no logró asentarse y ahora el camino sería volver.

Jefferson Valverde protagonizó a mitad de temporada una de las salidas más polémicas de Liga de Quito en toda la temporada, el joven jugador ecuatoriano forzó su fichaje por el Houston Dynamo de la MLS a cambio de un arreglo económico con el club ‘Albo’.

Valverde se quería ir “gratis” por una supuesta deuda que tenía Liga, sin embargo, el club aclaró que todo estaba saldado y lo demandó por 2 millones de dólares. En ese momento hubo un acuerdo entre las partes y Valverde finalmente terminó saliendo a Estados Unidos.

6 meses después de esa aparatosa salida de Liga de Quito, Valverde ya no tendría espacio en la MLS y según revela Mr. Offsider todo parece indicar que su destino estaría de regreso en Ecuador, donde finalmente no le terminarían por faltar ofertas.

Valverde no cumplió su contrato con Liga. (Foto: @LDU_Oficial)

Sería la tercera salida inesperada de Valverde de algún equipo del fútbol ecuatoriano, puesto que, el volante tricolor antes de llegar a Liga de Quito también se fue mal de El Nacional. Ahora no terminaría su contrato en la MLS.

Las estadísticas de Jefferson Valverde en la MLS

En esta temporada en la MLS, Jefferson Valverde no ha jugado en el primer equipo más que 1 partido. El ecuatoriano se ha mudado a las reservas del club, donde en la MLS Next Pro apenas jugó 15 partidos y dio dos asistencias. Tiene contrato hasta finales de 2025.