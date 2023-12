Este miércoles 13 de diciembre de 2023 se conoció oficialmente que el joven jugador de las filiales del Bournemouth de la Premier League, Michael Dacosta, estaría encantado de jugar para la Selección de Ecuador. El futbolista de 18 años también podría representar a España.

En una entrevista para Kilyfutbol el joven jugador fue cuestiono por si le encantaría representar a la Selección de Ecuador. “Sí, me encantaría jugar por “La Tri“, comentó el joven jugador que puede llegar al equipo nacional por la nacionalidad de su madre.

Michael Dacosta viene destacando en las divisiones inferiores de la Premier League y con el Bournemouth ha marcado goles muy bonitos e importantes para el club. El joven jugador ya fue ya fue llamado por la selección Sub-19 de España, pero no pudo sumar minutos.

Dacosta no solo puede jugar para España o Ecuador, sino también Colombia y Guinea Ecuatorial. No obstante, el extremo ya ha mostrado su interés para jugar por la Selección de Ecuador. En este año, el extremo aún no ha sumado minutos oficiales en la Premier League.

En agosto parecía que España finalmente se quedaría con Michael Dacosta González, puesto que, se adelantó a Ecuador y lo convocó para su selección juvenil Sub-19. España, hasta el momento, ha sido la única selección que ha decidido convocar a Dacosta, aunque este aún no haya debutado.

Ecuador está convocando a varios jugadores con “raíces” ecuatorianas

El futuro de Michael Dacosta González, después de sus declaraciones, parecerían estar más cercanas para la Selección de Ecuador que para cualquier otra selección. En los últimos años, ‘La Tri’ se ha caracterizado por convocar a varios jugadores cuyos padres son ecuatorianos, aunque estos hayan ya podido jugar en categorías inferiores para otras selecciones como es el caso de: Diego Almeida, Jeremy Sarmiento y Yeboah Zamora.

¿Michael Dacosta llegará para los amistosos de marzo con Ecuador?

Dacosta pudo estar con la Selección de Ecuador en el pasado mundial Sub-20, no obstante, no fue así y a sus 18 años aún luce “pronto” para llegar a la Selección de Ecuador en las mayores. Ecuador tiene varios partidos amistosos en la previa de la Copa América y Félix Sánchez podría llamarlo para alguno de estos encuentros. Asimismo, no queda descartado que otro equipo nacional decida llamarlo como ya pasó con España hace pocos meses.