Este martes 12 de diciembre de 2023 se informó que el DT de la Selección de Ecuador, Félix Sánchez, está nominado entre los mejores entrenadores del mundo a nivel de selecciones. El DT ha sido muy cuestionado en este año en el que apenas llegó a ‘La Tri’, por el nivel de juego de su equipo.

La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS por sus siglas en inglés) ha revelado la lista de nominados a mejores entrenadores del mundo a nivel de selecciones. En esta lista destaca el nombre de Félix Sánchez que marcha quinto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

En esta lista de nominados, Félix Sánchez comparte puesto con otros grandes entrenadores del mundo como Lionel Scaloni de la Selección de Argentina, Marcelo Bielsa de Uruguay, Luis de la Fuente de España, Fernando Batista de Venezuela entre otros.

En este 2023, Félix Sánchez ha dirigido a la Selección de Ecuador en 10 partidos, entre oficiales y amistosos. El español ganó 6 encuentros, empató 2 y perdió 2. Su equipo ha marcado 12 goles, pero también ha recibido 8. El entrenador fue muy criticado y se enfrentó a varios hinchas en el último partido de ‘La Tri’ ante Chile en las Eliminatorias.

El DT de la Selección de Ecuador tiene al equipo nacional en la quinta de posición de la Eliminatoria, no obstante, sus 8 puntos serían once si Ecuador no hubiera sido sancionado por el caso Byron Castillo, donde se le restó tres puntos menos al equipo tricolor por la mala inclusión del lateral en las pasadas Eliminatorias.

¿Es una injusta nominación para Félix Sánchez Bas?

El 2023 de Félix Sánchez no ha sido malo, puesto que, el entrenador ha tenido 6 victorias en 10 partidos y solo ha perdido dos encuentros (vs Australia y vs Argentina en el comienzo de las Eliminatorias). Aunque el juego de Ecuador bajo el mando del DT siga generando críticas, el estratega marca buenas estadísticas y entra a esta nominación junto a otros grandes entrenadores a nivel mundial.

A Félix Sánchez se le vienen importantes pruebas con la Selección de Ecuador

El DT de la Selección de Ecuador, Félix Sánchez tendrá que encontrar el camino para terminar con las críticas en los próximos amistosos de marzo y mayo en 2024. Pero su principal prueba vendrá en la Copa América, donde tendrá que buscar la clasificación y una buena participación en un torneo donde comparte grupo con México, Venezuela y Jamaica. Este torneo sería una importante medida para el futuro del entrenador nacional.

Hay importantes entrenadores en Ecuador

La nominación de Félix Sánchez con la Selección de Ecuador llega en la misma semana en la que también se conoció que el actual entrenador de Liga de Quito, Luis Zubeldía, también ha sido reconocido como uno de los mejores DT’s a nivel de clubes. El ‘Príncipe’ ganó la Copa Sudamericana con el ‘Albo’ y también está peleando la posibilidad de obtener su título número 12 de campeonato ecuatoriano.