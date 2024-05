La supuesta lista de 50 jugadores bloqueados para la Selección de Ecuador en la Copa América 2024 ya fue entregada según reportes de prensa. De ser la confirmada significa que varios futbolistas que hasta hace tres años se encontraban jugándola hoy quedan descartados.

En el 2021, el tercer arquero de la Tri era Pedro Ortíz de Emelec, sin embargo según rumores de prensa hoy estaría fuera de la lista de 50 jugadores bloqueados para el certamen continental.

En defensa, en ese entonces estuvieron presentes Mario Pineida de Barcelona, Xavier Arreaga en la MLS y Diego Palacios, hoy es muy difícil que los dos primeros estén por rendimiento, mientras que el tercero no estaría por suspensión interna.

Varios volantes están practicamente descartados para esta Copa América 2024, y es que con 38 años tanto Damián Díaz como Christian Noboa no han sido tomados en cuenta para la Selección de Ecuador. Jhegson Méndez también está fuera debido a su temporada entera sin minutos.

El once titular de la Copa América 2021 de la Selección de Ecuador. Foto: Getty.

Finalmente en los jugadores de vocación ofensiva, no repetirán competencia internacional Fidel Martínez, José Carabalí y Ayrton Preciado. El primero en El Nacional tras un 2023 sin minutos en Barcelona, el segundo en Bolivia y el tercero salió de la Serie B hace poco.

¿Qué amistosos jugará Ecuador antes de la Copa América?

En la previa de la Copa América, la Selección de Ecuador jugará 3 amistosos en los Estados Unidos, ya con la lista final de convocados al torneo. Los partidos de preparación para el torneo serán vs Argentina, vs Bolivia y también vs la Selección de Honduras.

El calendario completo de Ecuador en la Copa América USA 2024