Jeremy Sarmiento ha tenido una temporada muy regular, pese a que estuvo en dos equipos diferentes. El ecuatoriano comenzó el año con el West Bromwich y posteriormente se mudó al Ipswich, con el cual logró un histórico ascenso hace menos de 8 días a la Premier League.

El pase de Jeremy Sarmiento pertenece al Brighton, donde tendrá que reportar para el comienzo de la próxima pretemporada. Sin embargo, el futuro del jugador ecuatoriano es incierto. La dinámica de su juego le ha permitido ser revulsivo en el Ipswich y que su fichaje ahora se analice en este club.

Por otro lado, el DT del Brighton, Roberto De Zerbi fue muy contundente con el futuro del jugador: “Seguí a Sarmiento. Vi muchos juegos. No jugó ningún partido en el once inicial, pero fue importante para Ipswich. Puede ser importante la próxima temporada, pero tenemos que analizar la plantilla, los nuevos jugadores. Si vuelve o no, no lo sé“, puntualizó el estratega.

Ante esta situación aún es duda si Jeremy Sarmiento volverá al Brighton, puesto que, todo parece indicar que no sería una prioridad para el club de cara al siguiente año. El extremo tricolor salió a préstamo para buscar la regularidad que le permita volver a destacar con las ‘Gaviotas’.

Jeremy Sarmiento fue clave para el ascenso del Ipswich. (Foto: Imago)

Al ser Brighton el dueño del pase de Jeremy Sarmiento el futuro del ecuatoriano podría pasar por un nuevo préstamo como en los últimos meses. No se descartaría que siga jugando en el Ipswich, equipo con el que ascendió, o en otro club de la Premier League.

Toda la Premier League la puedes seguir por Star+

Las estadísticas de Jeremy Sarmiento en esta temporada

En la temporada 2023/2024 y entre dos equipos Jeremy Sarmiento jugó un total de 43 partidos, anotando 6 goles y también dando 2 asistencias. Varios goles del jugador tricolor terminaron siendo fundamentales para que el Ipswich sume puntos que lo terminaron ascendiendo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeremy Sarmiento con el Brighton?

El contrato de Jeremy Sarmiento con el Brighton es uno de los más largos que actualmente tiene el club. El ecuatoriano firmó un vínculo hasta junio de 2027 y esto también influye en una posible venta a corto plazo. El jugador de la Selección de Ecuador tiene un valor de mercado de 3.50 millones.