Liga de Quito tomó esta decisión con Gustavo Álvarez tras ser relacionado con la Selección de Chile

Gustavo Álvarez ya sabe qué decisión ha tomado Liga de Quito con él para el futuro.

Gustavo Álvarez llegó a Liga de Quito a mitad de semestre y rápidamente el entrenador se ha ganado una importante reputación en el club ecuatoriano. Sin embargo, el entrenador suena para llegar a la Selección de Chile y en medio de los rumores en LDU lo tienen claro.

La decisión de Liga de Quito con Gustavo Álvarez

Liga de Quito ya tiene definido que Gustavo Álvarez siga en el club en 2027, no hay intención de terminar el ciclo antes de tiempo. Por lo cual, salvo una gran oferta de Chile, lo más probable es que el DT se quede en el club ecuatoriano para la siguiente temporada.

Álvarez, poco a poco, ha ido mejorando a Liga de Quito y lo metió a pelear en los primeros lugares del campeonato ecuatoriano y con chances de entrar a la siguiente Libertadores. Es más, el pasado fin de semana sacó una victoria clave contra Barcelona SC.

Gustavo Álvarez se quedaría en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

La Selección de Chile ya había buscado a Álvarez a poco de que llegue a Liga de Quito. No obstante, el entrenador declinó la posibilidad y se vino a Ecuador. ‘La Roja’ sigue buscando a un nuevo entrenador que le permita volver a competir en Eliminatorias.

Los números de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

En esta temporada con Liga de Quito, Gustavo Álvarez ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ganando 9 partidos, empatando 3 y perdiendo 4 encuentros. El entrenador firmó hasta finales de la temporada 2027.

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