El DT de Liga de Quito confesó dónde se ve dirigiendo en la temporada 2027 con un contundente mensaje.

Gustavo Álvarez viene siendo muy cuestionado en Liga de Quito y el entrenador está lejos de conseguir los resultados esperados para este 2027, puesto que, LDU está lejos de entrar a la Copa Libertadores que es el gran objetivo. En todo ese contexto, el DT habla de su futuro para 2027.

En rueda de prensa en esta jornada, Gustavo Álvarez confirmó que piensa en el presente con Liga de Quito y en lo que vendrá en 2027 con el mismo club. El entrenador no deja de sonar para un posible futuro en Chile dirigiendo equipos o la Selección.

En medio de todos los cuestionamientos, Gustavo Álvarez confirmó que piensa en lo que será 2027 con Liga: “Estoy 24 horas trabajando muchísimo en Liga en presente y en el 2027, después de lo que diga y lo que no se diga no es tema mío“, confirmó el DT.

Álvarez tiene contrato con Liga de Quito y aunque el DT se puede marchar para la siguiente temporada, de momento, no hay conversaciones para su salida. En la directiva del club están esperando terminar la temporada y hacer análisis para tomar una decisión.

Gustavo Álvarez llegó a mitad de temporada en 2026. (Foto: GettyImages)

Liga de Quito tiene 3 partidos todavía por jugar en esta temporada en el primer hexagonal del campeonato. Solo le sirve ganar los 3 encuentros y esperar otros resultados para entrar a la siguiente Libertadores, lo cual es muy complicado a priori para el club.

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Las estadísticas de Gustavo Álvarez en Liga de Quito

Dirigiendo a Liga de Quito, Gustavo Álvarez ha sumado un total de 23 encuentros a favor. Lleva 9 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Por lo cual, el entrenador está en duda para seguir en el 2027.

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