Este sábado 14 de octubre de 2023 la Premier League reveló una entrevista en exclusiva a la gran figura de Chelsea y uno de los fichajes más caros de la historia, Moisés Caicedo. El volante contó algunos de los detalles que han guiado y su carrera y todo lo que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del mundo y la gran figura de Ecuador.

En entrevista con la Premier League, Moisés Caicedo cuenta como su carrera se fue formando desde la infancia donde veía jugar a sus hermanos al fútbol y como le tocó sufrir contra ellos, puesto que, los mismos eran mayores al futbolista ecuatoriano y con un mejor físico.

Por otro lado, Moisés Caicedo también cuenta como sus padres son el pilar fundamental para toda su carrera. El volante ecuatoriano comenta muy emocionado que:

“Mis padres siempre fueron mis héroes, siempre estuvieron conmigo en todo momento, nunca me dejaron solo e hicieron todo lo posible para que pueda ser un profesional”.

Moisés Caicedo llega a Chelsea como uno de los fichajes más importantes del club en los últimos años. ‘Niño Moi’ no solo se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, sino que también es el primer jugador ecuatoriano en jugar para el equipo de Londres y el primero en ser transferido por más de 100 millones.

Por otro lado, Moisés Caicedo también recordó que a lo largo de su carrera ha tenido que sufrir y pasar por varias pruebas. Antes de afianzarse en Brighton, el ecuatoriano salió a préstamo a Bélgica y en su regreso no ganaba minutos, no obstante, logró imponerse y ahora es uno de los mejores en su posición en todo el mundo.

“He sufrido, he llorado, he reído, entonces yo creo que todo eso me ha traído hasta donde estoy”, comentó a la Premier League Moisés Caicedo.