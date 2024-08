Hernán Galíndez ha encontrado un segundo aire para su carrera en Argentina. El portero naturalizado ecuatoriano es ahora líder del torneo local con Huracán y una de las máximas figuras del campeonato. El portero reconoció por qué Ecuador cambió por completo su vida y su carrera.

En medio de una entrevista con F90 de ESPN, Hernán Galíndez reconoció que no disfruto su etapa en Rosario Central, cuando fue arquero en el ‘Canalla’. El portero descendió con Central y confesó: “La pasé muy mal en Rosario Central. Me tocó descender. Atajé los últimos 6 meses y estuve en la promoción. No atajé bien“, reconoce el portero.

Con todas las dudas que significaba el descender con Rosario Central y el mal momento de su carrera, Hernán Galíndez llegó a Ecuador, a Universidad Católica, donde su carrera cambió para siempre: “Yo sabía que si el primer año en Ecuador me iba mal, yo dejaba el fútbol. Cuando fui campeón en la Serie B me demostré que no era tan malo”, comentó el portero.

Desde su llegada a Ecuador, Hernán Galíndez estuvo jugando en Ecuador durante 10 años seguidos, hasta que en 2022 pasó brevemente por Universidad de Chile. Posteriormente, regresó al país a mitad de ese año y se terminó convirtiendo en campeón nacional con Aucas.

Asimismo, Hernán Galíndez también adquirió la nacionalidad ecuatoriana y junto a la Selección de Ecuador llegó al mundial de Qatar 2022, el único que ha jugado en toda su carrera. Ahora con Beccacece se perfila para ser titular en este nuevo ciclo por su actual nivel en Argentina.

Los números de Hernán Galíndez en Huracán

En esta temporada, entre todas las competencias, Hernán Galíndez ha jugado 24 partidos. Solo ha recibido 12 goles, pero de los 24 encuentros que ha disputado dejó su arco en 0 en 13 ocasiones, siendo actualmente el mejor arquero del fútbol argentino.

Hernán Galíndez se quiere retirar en Ecuador

Antes de su regreso a Argentina, Hernán Galíndez reveló que su voluntad pasa por poderse retirar en la LigaPro. Entonces, el arquero que tiene contrato hasta 2026, cuando ya cumpla 39 años, quiere regresar a la LigaPro y poder retirarse en el que considera su país.