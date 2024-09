Uno de los equipos que peor la está pasando en esta segunda etapa de la LigaPro es Aucas, que en cambio en el primer semestre estuvo cerca de clasificar a la final. El ‘Papá’ perdió a varios jugadores y cambió de DT, ahora en 5 partidos no ha ganado todavía.

Ante el mal momento y la nueva derrota ante Independiente del Valle, los aficionados de Aucas “explotaron” de rabia en el estadio. El ‘Papá’ apenas ha sumado 1 punto de 15 posibles y varios hinchas ya se fueron contra el DT Sebastián Blásquez, con terribles amenazas.

Según reporta Tarcisio Romero a la salida del estadio varios hinchas llegaron a amenazar de muerte a su propio entrenador. Blásquez muy descontento por esta actitud se enfrentó a los aficionados y al final la policía tuvo que intervenir para separar.

Aucas incluso ya salió de puestos de clasificación a Copa Libertadores y compromete ahora también sus chances en Copa Sudamericana. El ‘Papá’ es último de la LigaPro con 1 punto y 9 goles en contra. Incluso clubes con sanciones de -3 puntos tal como Emelec o Deportivo Cuenca, ya pasaron al ‘Papá’.

Tan delicado es el momento de Aucas, que incluso los aficionados en el último partido se fueron a recriminarle a los directivos el mal juego y administración del club. Otro video viral en redes sociales muestra a este “dirigente” en una actitud burlona para con los hinchas.

¿Puede Aucas descender en esta temporada?

Aunque en estas primeras 5 fechas, El ‘Papá’ apenas ha conseguido 1 punto de 15 posibles es muy poco probable que descienda. Puesto que, los otros equipos que están en la zona baja tienen una gran diferencia de puntaje con el ‘Papá’. Lo que peligra para el equipo de la capital es la chance de entrar a torneos internacionales.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Blásquez con Aucas?

El contrato de Blásquez con Aucas sería por una temporada, no obstante, de seguir la situación de esta manera es muy probable que el entrenador no siga en 2025. Desde la directiva aún no existe un pronunciamiento oficial por esta difícil situación.