Este sábado 30 de diciembre de 2023 se confirmó que Independiente del Valle jugará dos amistosos internacionales muy importantes en el 2024, como parte de su pretemporada. El equipo ecuatoriano es un invitado de honor para la Copa Viña que se realizará a finales de enero.

En este torneo amistoso, los ecuatorianos se tendrán que enfrentar a Everton el próximo 27 de enero, mientras que el 31 del mismo mes medirán fuerzas contra Colo Colo, donde se podrían encontrar con un viejo conocido, si finalmente Luis Zubeldía se convierte en nuevo entrenador del equipo ‘Albo’. Este torneo es una prueba importante de preparación para los ecuatorianos.

Para la temporada 2024, Independiente del Valle competirá por varios torneos y por la posibilidad de volver a ser campeón nacional, en este 2023 quedó subcampeón. Los ‘Rayados’ en el siguiente año deberán jugar la Copa Libertadores, LigaPro y Copa Ecuador.

En los últimos años, Independiente del Valle se ha convertido en uno de los clubes más respetados a nivel internacional, producto de su importante trabajo en las formativas y también de los logros que ha ido consiguiendo; en sus vitrinas ya tiene una LigaPro, una Copa Ecuador, una Supercopa Ecuador y dos Copas Sudamericanas.

Para la temporada 2024, Independiente del Valle también iniciará un nuevo proyecto en el club, tras la salida de Martín Anselmi. El club contrató como nuevo DT a Javier Gandolfi, quien será el encargado de llevar al club ecuatoriano al siguiente paso, tras haber perdido la LigaPro y despedirse pronto en la Copa Libertadores.

Nuevo proyecto en Independiente del Valle

En el 2024, Independiente del Valle iniciará un proyecto que tendrá nuevas caras y también nuevos protagonistas. No solo es la llegada de Javier Gandolfi, sino que también algunos jugadores se marcharán del club como ya pasó con Lorenzo Faravelli y Cristian Pellerano. No se descartan otras salidas importantes antes del comienzo de la pretemporada.

¿Cómo será la pretemporada de Independiente del Valle para 2024?

Independiente del Valle no ha confirmado si hará su pretemporada en el exterior o en Ecuador, no obstante, se esperan muchos amistosos con rivales de jerarquía que puedan poner a punto al equipo ecuatoriano. En el 2023, el equipo ecuatoriano hizo una ‘pequeña pretemporada’ en Europa, donde se midió a varios rivales españoles, aunque los resultados no fueros los esperados y el rendimiento posterior a estos fue en minoria.

¿Habrán más invitaciones internacionales para Independiente del Valle?

No se descarta que la invitación para este torneo en Chile sea la única para un Independiente del Valle que atrae y mucho a otros equipos del continente. Además, en enero la mayoría de las ligas de Sudamérica están paradas y alistando las temporadas que se vienen. El fútbol ecuatoriano comenzará el fin de semana del próximo 16 de febrero.