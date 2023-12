Moisés Ramírez no llega a Cruz Azul por este motivo

El portero de la Selección de Ecuador y de Independiente del Valle, Moisés Ramírez, interesaba para la próxima temporada al gigante de México, Cruz Azul. La ‘Maquina’ tendrá como entrenador para el próximo año a Martin Anselmi, de importante pasado en Ecuador.

Con la llegada de Anselmi a Cruz Azul se habló de que Moisés Ramírez podría ser el nuevo arquero de la ‘Maquina’ en este 2024, no obstante, el portero ecuatoriano no llegará al club. El motivo de su no fichaje por el equipo mexicano estaría directamente condicionado por su importante historial de lesiones, según informó Adrián Esparza.

Moisés Ramírez tuvo un 2023 muy irregular, donde destacó en varios partidos con grandes atajadas e incluso en las Eliminatorias le atajó un penal a Luis Díaz de la Selección de Colombia. Sin embargo, asimismo ha tenido importantes errores que han condicionado a derrotas a su equipo, Independiente del Valle.

En Independiente del Valle, Moisés Ramírez cometió un error muy importante que le costó a su equipo el título de campeón nacional. El porteror ecuatoriano salió a cortar muy mal una pelota que significó el empate de Liga de Quito en la final de vuelta; condicionando directamente a su club en un encuentro que acabaría perdiendo por penales.

Finalmente, Martín Anselmi tendrá un nuevo arquero en Cruz Azul para la temporada 2024. Kevin Mier es el portero de los mexicanos para el siguiente año, el joven portero colombiano gustaba al club desde inicios del mercado y finalmente es el elegido para el siguiente año.

¿Moisés Ramírez es un arquero que se lesiona mucho?

En esta temporada con Independiente del Valle, Moisés Ramírez se perdió los últimos tres partidos de la segunda etapa por una lesión y tampoco pudo estar en las Eliminatorias con la Selección de Ecuador, estando así casi meses de baja y su falta de ritmo le terminaría costando en las finales de la LigaPro. Este sería el principal limitante para que Cruz Azul lo fiche en el 2024.

¿Se queda en Independiente del Valle?

La oferta del extranjero para Moisés Ramírez ha quedado descartada, no obstante, su futuro en Independiente del Valle aún es incierto. El joven arquero de 23 años estaría buscando dar el gran salto al fútbol extranjero para mejorar sus cualidades y explotar el potencial que ha mostrado en Ecuador en los últimos años. Su única experiencia internacional fue en el Real Sociedad B en el 2019.

¿Seguirá siendo titular en la Selección de Ecuador?

En los últimos partidos, Moisés Ramírez se ha ganado un lugar en la Selección de Ecuador, por encima de porteros con mucha experiencia como Hernán Galíndez o Alexander Domínguez. Si se queda en la LigaPro, el 1 se asegura minutos y regularidad, lo cual es indispensable para seguir en el once de Félix Sánchez, pese a los últimos errores en la LigaPro y en otros torneos.