Qué locura termina siendo el mercado de pases muchas veces, más cuando se trata de los equipos grandes. En este caso, Alianza Lima podría estar renovando parte de su plantel para lo que se viene en la siguiente temporada, muy aparte de lo que se estén jugando en estos momentos en el Torneo Clausura 2024 . El área de gerencia deportiva, se mueve en silencio, con la oportunidad de mejorar significativamente todo en el equipo del pueblo. Salvo alguna novedad contradictoria.

¿Quién es el jugador que llegaría a Alianza Lima?

Desde Chile llega la información sobre un jugador de nivel potente que podría estar llegando a Alianza Lima muy pronto. El Diario Albo, portal de Twitter con información única y relevante sobre Colo Colo, expuso que el jugador “Leonardo Gil cada vez se aleja más de Colo-Colo, tanto así que Gil fue ofrecido a la Universidad Católica”. Dejando en claro que no continuará jugando con el Cacique la siguiente temporada, demostrando el interés local por el argentino con nacionalidad chilena.

¿Quién es Leonardo Gil y por qué llegaría a Alianza Lima?

Ahora, acá entra a tallar el equipo del pueblo, porque de la misma manera. Minutos después señaló el mismo usuario: “Alianza Lima también tiene en carpeta a Leonardo Gil”. Entonces, es ahí donde entramos a ver quién es el volante que puede ser el reemplazo perfecto de Adrián Arregui o Sebastián Rodríguez. Y nos damos cuenta que tiene una amplia experiencia con 33 años de edad. Siendo uno de los principales nombres en el cuadro albo, pero con su tiempo ya finiquitado al parecer. Y no se vería mal una vuelta por Matute.

El periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, dando más fondo al contexto que vive ahora mismo Colo Colo, señala: “La decisión es no acercarse ahora a los jugadores y decirles ‘tú sigues y tú no’, porque no quieren que pierdan el foco de cara a lo que sigue. Obviamente, hay jugadores que son prioridad, y que ya se está trabajando en la renovación como Brayan Cortés, Vicente Pizarro, que está casi listo, Marcos Bolados, Fernando de Paul, que ya renovó, pero hay otros que están quizás en otro ítem y deben esperar”.

Leonardo Gil y Arturo Vidal en Colo Colo. (Foto: IMAGO).

¿Por qué Colo Colo deja salir sin problemas a Leonardo Gil?

Muchos preguntarán, qué importa lo que menciona el comunicador sobre el Cacique. Aquí entra a tallar el aspecto del Colorado, como se le conoce al relacionado con Alianza Lima: “Ahí por ejemplo aparece la situación de Leonardo Gil, yo ratifico: el tema no está cerrado, no está zanjado como que dicen que ya no va a continuar. Lo que yo sé es que saben que es un jugador de mucha jerarquía, que es un jugador que sirve para estas situaciones límite, sobre todo para la Copa Libertadores, pero el tema es el sueldo. A mí me parece que pueden ofrecerle una renovación, pero seguramente tiene que bajar sus pretensiones económicas”.