Parecía que todo quedaba en rumores o en un interés tibio, sin embargo este jueves confirman que el Liverpool de Jurgen Klopp negocia el precio de transferencia con el Bayer Leverkusen por Piero Hincapié. La idea de los ‘reds’ es contar con el defensor ecuatoriano desde enero 2024 para la segunda mitad de la Premier League.

Fabrizio Romano, quizás uno de los periodistas más confiables y especializado en transferencias europeas, contó que scouts del Liverpool le hacen seguimiento a Hincapié y que se encuentran conversando con el club alemán. La oferta giraría en torno a los 45 millones de euros por un contrato de cuatro temporadas.

El interés por Piero Hincapié no es nuevo, su agente Manuel Sierra contó que en verano pasado también conversaron pero no se llegó a un acuerdo en lo económico. El club alemán y el defensor de la Selección de Ecuador coincidieron que no era tiempo de dejar el equipo.

La semana pasada periodistas europeos agregaron al Newcastle y Arsenal como los clubes que harían una oferta por el ecuatoriano de 21 años. El ex Independiente del Valle de Ecuador y Talleres de Córdoba de Argentina es titular en la Bundesliga.

Independiente del Valle aún se guarda un 20% de los derechos deportivos de Piero Hincapié. Si el traspaso se da por los 40 millones de euros, al club ecuatoriano le entrarían ocho millones de dólares más de lo que han sumado ya este año por transferencias.

Los números de Piero Hincapié en el Bayer Leverkusen

Piero Hincapié ha jugado 81 partidos con el Bayer Leverkusen, anotando en tres ocasiones y dando tres asistencias más. Esta temporada solo se ha perdido partidos por lesión, el resto ha sido titular para Xabi Alonso.

Piero Hincapié, en la mira de varios equipos de Europa

Además del Liverpool, Piero Hincapié ha estado en la agenda del Tottenham, AS Roma, Newcastle, Real Madrid y Sevilla. Uno de los factores determinantes para que Hincapié se quede fue ser dirigido por Xabi Alonso.