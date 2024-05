Este jueves 2 de mayo de 2024 se informó que Emelec ha tomado una radical decisión con GolTv, ante los atrasos de más de 7 meses de la empresa dueña de los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano. Los azules serán locales en su siguiente partido ante Universidad Católica.

Según la información de Andrés Caguana para la Radio Redonda, Emelec ha decidido que nadie del equipo de GolTv pueda entrar a la transmisión de su próximo partido contra Universidad Católica en el Capwell. Ya son más de 7 meses los que debe la televisora a los equipos de la LigaPro.

La decisión de Emelec incluye a personal como productores, movil, colaboradores y periodistas. Desde GolTv no se ha respondido ante esta postura radical del equipo azul y ahora la transmisión del partido pasa a ser una incertidumbre para todos los aficionados.

La LigaPro tampoco se ha expresado ante esta situación, no obstante, las relaciones con Emelec no pasan por su mejor momento. Los azules fueron sancionados hace pocos días con una multa histórica e insólita en todo el campeonato ecuatoriano.

Emelec viene de empatar el Clásico del Astillero en la última fecha de la LigaPro. (Foto: @CSEmelec)

La situación de GolTv se está volviendo insostenible no solo para los equipos ecuatorianos, sino para toda la LigaPro. Este es uno de los principales factores para que varios equipos estén buscando un posible cambio de administración y el campeonato vuelva a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

¿Cuánto le debe GolTv a Emelec?

Según la información de Ronald Pin a Emelec se le debe por parte de GolTv más de 1.5 millones de dólares. El club no recibe un pago de la dueña de los derechos de transmisión desde hace más de 8 meses, por lo cual, tomó esta radical postura a poco de comenzar la fecha 11 de la primera etapa.

¿A qué hora jugará Emelec contra Universidad Católica en la LigaPro?

El partido entre Emelec y Universidad Católica es uno de los más atractivos de la fecha 11 de la primera etapa de la LigaPro. El encuentro comenzaría desde las 18H00 este domingo, 5 de mayo de 2024. A esta hora el partido aún no tiene transmisión confirmada.

Mushuc Runa tampoco dejaría entrar a GolTv

En una entrevista con Machdeportes el principal directivo de Mushuc Runa reconoció que no dejarán que los partidos se transmitan, por las deudas que mantiene GolTv. “Es una vergüenza lo de GOL TV. No nos han pagado en más de 7 meses. Estas cosas no se pueden dar en el fútbol ecuatoriano. No debemos dejar transmitir los partidos”, advirtió el directivo.