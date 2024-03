Jefferson Orejuela formó parte de la plantilla de Barcelona SC que salió campeón en la temporada 2020 en la final ante Liga de Quito. En aquel momento, el volante ecuatoriano era muy criticado por los hinchas y ahora hizo una confesión muy triste en referencia a este título.

En diálogo con Fútbol Sin Cassette, Jefferson Orejuela confesó que él no se sentía merecedor del título de la LigaPro de 2020 con el ‘Ídolo’. “En lo personal no me gusta poner algo cuando yo no he hecho nada. Yo no era protagonista. No era un jugador requerido en los cambios. No me veía para poner una foto con la Copa o algo”, reveló el futbolista.

Orejuela fue campeón con Barcelona SC en el 2020, sin embargo, en esa temporada el volante llegó al equipo amarillo apenas en julio y para la segunda etapa casi ni contó para Fabián Bustos en aquel momento. Estuvo presente en 19 partidos, entre todas las competencias, no sumó ni goles ni asistencias.

En las finales ante Liga de Quito, Jefferson Orejuela no jugó ni un solo minuto en Quito o en Guayaquil. Esta postura llevó al ex jugador de los amarillos ha considerar que no merecía ese título de campeón. El volante solo ha ganado dos campeonatos nacionales, previamente había levantado el trofeo con Liga de Quito.

Tras su corto paso por Barcelona SC, Jefferson Orejuela se fue a Emelec, donde tampoco tuvo un rendimiento destacado y finalmente se terminó quedando sin equipo. Ahora el volante ecuatoriano es una posibilidad real para volver a la LigaPro y jugar en El Nacional.

¿Jefferson Orejuela es hincha de Barcelona SC?

En la misma entrevista en la que reconoce que no sintió no merecer el título de campeón, Jefferson Orejuela reveló que es hincha de Barcelona SC. “Es un título con un equipo grande, del cual también soy hincha. Pero bueno son cosas que pasan conmigo en lo personal, yo siempre me he conservado así”, reveló el ex Liga de Quito.

¿Dónde jugaría Jefferson Orejuela en el 2024?

Tras su paso por Barcelona SC, Emelec y Queretaro, Jefferson Orejuela se terminó alejan do de las canchas también por problemas personales. Ahora el volante ha revelado que quiere volver al fútbol ecuatoriano y si no es en El Nacional, podría ir al extranjero y jugar en la Serie B de Colombia.