Este lunes 4 de marzo de 2024 se confirmó que Jamaica ha empezado la gestión para convencer a Mason Greenwood y que este juegue la Copa América con su selección. Los representantes de Concacaf comparten grupo con México, Ecuador y Venezuela.

Mason Greenwood puede jugar para la Selección de Jamaica por la nacionalidad de su madre. El ex Manchester United no cuenta para la Selección de Inglaterra, tras lo que fue su polémica mundial con su ex pareja. Ahora el extremo milita en el Getafe en la Liga de España.

En caso de aceptar, Jamaica tendría a uno de los tridentes ataque más importantes del torneo. El equipo centroamericano podría juntar en ataque a Michael Antonio, goleador del West Ham, Leon Baily, figura del Aston Villa en esta temporada, y a Mason Greenwood.

Este posible refuerzo decidiría sí representa a la selección de su madre en los próximos días e incluso sería convocado en la siguiente fecha FIFA, donde Jamaica jugará en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Estados Unidos.

Con la Selección de Inglaterra, Mason Greenwood hizo todo el proceso de formativas pasando por varias categorías inferiores y apenas estuvo en una convocatoria de la mayor, donde sumó 12 minutos en un partido de la Nations League, eso le abre la puerta a Jamaica para convocarlo. Según FIFA, un jugador con doble nacionalidad puede cambiar de Selección sino ha jugado máximo 3 partidos con una selección.

Las estadísticas de Mason Greenwood con el Getafe

En esta temporada el extremo inglés ha significado una alternativa importante en ataque para el Getafe. En lo que va de curso, el ex Manchester United ha jugado 25 partidos, marcando 7 goles y también dando 5 asistencias. A final de temporada deberá volver a Inglaterra, donde no es tomado en cuenta para el United.

Ecuador se enfrentará a Jamaica en la Copa América

Si finalmente Jamaica logra concretar la llegada de Greenwood, se vuelven un duro rival para la Copa América. En el grupo B también están los representantes sudamericanos Ecuador y Venezuela. ‘La Tri’ de Félix Sánchez apunta por pelear el liderato del grupo, o el segundo lugar, para clasificar a los cuartos de final del torneo.

¿Cuándo comenzará la Copa América 2024?

La Copa América 2024 comenzará oficialmente el próximo 20 de junio en los Estados Unidos y culminará el 14 de julio. El debut de Ecuador en este torneo será contra Venezuela, mientras que para la segunda fecha, una clave para clasificar, se tendrá que medir a Venezuela.