Jhegson Méndez está decidido a terminar su etapa en el fútbol de Brasil y ahora podría regresar a una liga donde ya destacó en sus primeros años, la MLS. El volante que no contó para Sao Paulo en 2023 está decidido a buscar un cambio importante en su carrera para este 2024.

El ex volante de la Selección de Ecuador sonó como opción para regresar a Ecuador en la LigaPro en este mercado de transferencias y también para ir a otras Ligas del continente e incluso se habló de Europa. Ahora desde Estados Unidos informan que el Montreal y el Cincinnati de la MLS estarían muy interesados en sus servicios para esta nueva temporada.

Méndez venía de un 2022 muy bueno donde se había convertido en titular en la Selección de Ecuador y también era campeón en la MLS con Los Ángeles FC. El paso a Sao Paulo parecía lo más lógico para su carrera, sin embargo, la apuesta no le terminó saliendo como esperaba.

El futbolista ecuatoriano se quedó sin espacio para el segundo semestre de 2023, y aunque no tenía una lesión o un aspecto que lo aleje de las canchas el ecuatoriano iba al banco de suplentes y de ahí no se movía en diferentes partidos. Mientras que otros encuentros también directamente iba a la grada y no entraba en la convocatoria.

En los últimos años la MLS también se ha mostrado como un importante mercado para el fútbol ecuatoriano. Varios son los jugadores tricolores que han viajado a esta Liga y se han vinculado a diferentes equipos, siendo después del fútbol mexicano, la principal vitrina para los jugadores de la LigaPro.

¿Cómo fue el 2023 de Jhegson Méndez con Sao Paulo?

El volante de la Selección de Ecuador y ex Independiente del Valle apenas jugó con Sao Paulo en el 2023, 24 partidos con la camiseta del tricolor. Ni hizo goles ni dio asistencias. El futbolista tricolor no ha jugado un partido completo desde 16 de julio de 2023. Mientras que su última aparición en cancha fue en el mes de octubre en la goleada de Palmerias 5×0. Tiene contrato hasta mediados de 2025.

Jhegson Méndez ya tiene un paso por la MLS

Tras su gran nivel en Independiente del Valle en 2019 se mudó a la MLS, donde firmó con Orlando y posteriormente se mudó a Los Ángeles FC. En su primer paso por el fútbol de los Estados Unidos el futbolista ecuatoriano jugó 88 partidos y anotó 1 solo gol.

¿Qué equipos de la LigaPro querían fichar a Jhegson Méndez?

Jhegson Méndez sonó durante la última ventana de transferencias en el fútbol ecuatoriano para reforzar a Liga de Quito y Barcelona SC. La voluntad del jugador de 26 años pasa por quedarse en el exterior y recuperar un nivel que también le permita regresar a la Selección de Ecuador.