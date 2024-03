Este martes 19 de marzo de 2024 se ha confirmado que el futuro de Jonathan Bauman tiene nuevo equipo en la LigaPro. El delantero argentino salió de Barcelona SC y aunque se había informado que estaba cerca de Técnico Universitario, el goleador del 2021 se decidió por otro equipo.

Mushuc Runa será el nuevo destino de Jonathan Bauman, según confirmó el mismo presidente del equipo, Luis Alfonso Chango. “Hemos hablado con el jugador Jonathan Bauman, yo personalmente hablé con el jugador, hemos acordado en la parte económica. Solo falta firmar el contrato”, reveló en Machdeportes el directivo.

En Mushuc Runa fue donde mejor nivel se le encontró a Jonathan Bauman en el fútbol ecuatoriano, donde solo 6 meses le alcanzaron para irse a Independiente del Valle y salir campeón a finales de 2023. Ahora el delantero vuelve a Echaleche, pese al gran interés de Técnico Universitario.

Aunque Chango confía en que Jonathan Bauman firme con Mushuc Runa, el directivo aún no lo da como cerrado para el ‘Ponchito’. “Aspiro de que hoy o mañana ya firme. Según él me dijo, el día de mañana ya se presenta en Mushuc Runa Sporting Club. Esperemos que se dé cumplimiento, mientras no firmes los contratos cualquier cosa puede pasar”.

Posiblemente uno de los factores que terminaron alejando a Jonathan Bauman de Técnico Universitario fue la sorpresiva salida del entrenador principal, Juan Pablo Buch. El DT colombiano puso su renuncia tras un mal arranque de campeonato y eliminación en la Copa Sudamericana.

Los números de Jonathan Bauman como delantero de Mushuc Runa

En la temporada 2021, Jonathan Bauman terminó siendo el goleador de la LigaPro con 26 goles, pero 13 de esos tantos los convirtió con la camiseta de Mushuc Runa. Desde el ‘Ponchito’ su mismo presidente reveló que el delantero argentino fue una de las mejores compras y ventas que hizo en la historia del club.

La actualidad de Jonathan Bauman

Ese Jonathan Bauman que brilló en Mushuc Runa está muy lejos del actual delantero que llega al equipo de Ambato. En el club confían en recuperarlo en los próximos meses y que vuelva a rendir con el ‘Ponchito’ en la versión que más brilló en Ecuador.