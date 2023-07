Jorge Célico aún recuerda su paso por Barcelona SC en el inicio del primer semestre del 2022, y uno de los temás que más generó eco en la prensa y en la hinchada fue la suplencia del volante Damián Díaz. Un año después de su salida, el estratega argentina habló del tema.

“Manejar el camerino no es hacer lo que el jugador quiera sino hacer lo que el técnico quiera. Damián salió del equipo cuando tuvo que salir. Al inicio jugó Cortez y él no jugaba porque Cortez andaba muy bien. Y yo no sé si todos los técnicos hacen lo mismo”, dijo sobre los rumores que en ese entonces le faltaba mayor control de camerino en BSC.

“Muchos técnicos quieren quedar bien con el jugador. Simplemente yo a él lo ponía cuando me parecía y no lo ponía cuando no me parecía. ¿Qué es manejar el camerino? ¿Decirle que sí a los que se enojan? ¿Ser alcahuete de los jugadores? Yo no soy alcahuete de nadie. Yo pongo al que tengo que poner y saco al que tengo que sacar”, dijo de forma tajante.

Tras la salida de Célico y con la llegada de Bustos, el argentino naturalizado Damián Díaz regresó al rol titular. Actualmente Jorge Célico es entrenador del Real Garcilaso de Perú.